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09:34 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе временно ограничили движение грузовиков

Чтобы перемещаться по городу, нужно будет раскошелиться.

Нововведение действует в башкирской столице уже с сегодняшнего дня, 31 марта. Впрочем, ограничение вводится городским Советом ежегодно — чтобы в период весенней распутицы тяжеловесный транспорт не вредил дорогам.

Однако это не значит, что для грузовиков вообще закроют въезд в Уфу. Во-первых, это ограничение не распространяется на международные перевозки, пассажирские автобусы, почтовые грузовики, перевозку продуктов, животных, лекарственных средств, топлива и удобрений. Кроме того, в льготную категорию входят сельхозтехника, автопарк муниципальных предприятий и ЖКХ, военных организаций.

А те, кто не наделен льготами, могут позволить себе перемещаться по городу, раскошелившись.

— Передвижение будет доступно для всех. Однако для возмещения вреда городским дорогам владельцам грузовиков необходимо приобрести специальное разрешение, — отметили в пресс-службе Горсовета.

Отметим, что ограничение будет действовать в Уфе до 29 апреля.

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