В Уфе временно ограничили движение грузовиков
Чтобы перемещаться по городу, нужно будет раскошелиться.
Чтобы перемещаться по городу, нужно будет раскошелиться.
Нововведение действует в башкирской столице уже с сегодняшнего дня, 31 марта. Впрочем, ограничение вводится городским Советом ежегодно — чтобы в период весенней распутицы тяжеловесный транспорт не вредил дорогам.
Однако это не значит, что для грузовиков вообще закроют въезд в Уфу.
А те, кто не наделен льготами, могут позволить себе перемещаться по городу, раскошелившись.
— Передвижение будет доступно для всех. Однако для возмещения вреда городским дорогам владельцам грузовиков необходимо приобрести специальное разрешение, — отметили в
Отметим, что ограничение будет действовать в Уфе до 29 апреля.