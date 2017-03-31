Ялтинские власти намерены создать на плато Ай-Петри экологический кластер

— Я положительно отношусь к проектам экологического природного ландшафтно-развлекательного кластера. К тем концепциям и проектам, которые готовит администрация совместно с главным архитектором. Проекты подразумевают устройство различных развлекательных комплексов для отдыха жителей и гостей нашего полуострова с полным сохранением экосистемы, — цитирует «Крыминформ» главу администрации Ялты Андрея Ростенко.

По некоторым данным, проект преобразования плато сейчас находится на согласовании в Совмине Крыма. Также своё мнение по поводу его реализации должен будет высказать Глава Республики Сергей Аксёнов.

В пресс-службе администрации Ялты подчёркивают, что капитальное строительство на плато Ай-Петри вестись не будет. А вот часовня, Сад камней, стеклянные смотровые площадки и каменный лабиринт из габионов (объемные изделия из крученой сетки) могут и появиться. Кроме того, специалисты раздумывают над созданием на плато троллея протяжённостью 2,6 км, а также площади с сухим фонтаном. Для легковых автомобилей и экскурсионных автобусов на плато планируется сделать две парковки. Предполагается, что здесь появится и вертолетная площадка, которая будет предназначена, в том числе, для проведения поисково-спасательных работ. Это особенно актуально зимой, когда подняться на плато на автомобильном транспорте довольно проблематично, — сообщает пресс-служба администрации Ялты.

Что касается ныне расположенных на плато Ай-Петри объектов, то из них «революцию» переживут только кафе, расположенное на верхней станции канатной дороги, и прилегающие к нему сувенирные ряды.

Напомним, ранее ялтинские власти намеревались запретить въезд на плато на машинах.