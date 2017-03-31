Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
ДиКаприо скорбит по своей лучшей «экранной маме» Дарлен Кэйтс
Принц Ирака предложил купить за 300 000 долларов Надежду Савченко
Близкий к Кремлю источник: поездка Путина с Медведевым - сигнал
Кадыров и Галустян сняли шуточный ответ НАТО (видео)
СМИ: Бывший муж Ольги Бузовой снова женится (фото)
EBU хочет добиться участия России в «Евровидении» Организаторы «Евровидения» пообещали защитить право России на участие в конкурсе
Игорь Петренко впервые прокомментировал рождение младшей дочки
Анна Нетребко откровенно рассказала о жизни своего сына-аутиста
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
Зейналова отчаялась из-за дочери с аутизмом: признание ведущей
Следователи о том, почему разбился Ту-154 в Сочи
22-летняя девушка с необычной внешностью стала королевой красоты
СМИ: Бывший муж Ольги Бузовой снова женится (фото)
СМИ о том, как на Донбассе сбит вертолет с командирами ВСУ
МВД о поведении полиции на митингах: Так не будет
На МКАД фура разорвала пополам рейсовый автобус (фото)
Toyota готовит новый внедорожник
Фоторепортажи
8Пустыня в цвету
9В тени стены
10Последствия циклона «Дебби»
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
10:09 (мск), источник: Крым Press

Ялтинские власти намерены создать на плато Ай-Петри экологический кластер

Плато Ай-Петри сейчас переживает «перестроечный» этап. Чиновники пытаются «шалманный характер» территории оставить в прошлом. Будущее же видят исключительно в развитии экологического кластера.

— Я положительно отношусь к проектам экологического природного ландшафтно-развлекательного кластера. К тем концепциям и проектам, которые готовит администрация совместно с главным архитектором. Проекты подразумевают устройство различных развлекательных комплексов для отдыха жителей и гостей нашего полуострова с полным сохранением экосистемы, — цитирует «Крыминформ» главу администрации Ялты Андрея Ростенко.

По некоторым данным, проект преобразования плато сейчас находится на согласовании в Совмине Крыма. Также своё мнение по поводу его реализации должен будет высказать Глава Республики Сергей Аксёнов.

В пресс-службе администрации Ялты подчёркивают, что капитальное строительство на плато Ай-Петри вестись не будет. А вот часовня, Сад камней, стеклянные смотровые площадки и каменный лабиринт из габионов (объемные изделия из крученой сетки) могут и появиться. Кроме того, специалисты раздумывают над созданием на плато троллея протяжённостью 2,6 км, а также площади с сухим фонтаном. Для легковых автомобилей и экскурсионных автобусов на плато планируется сделать две парковки. Предполагается, что здесь появится и вертолетная площадка, которая будет предназначена, в том числе, для проведения поисково-спасательных работ. Это особенно актуально зимой, когда подняться на плато на автомобильном транспорте довольно проблематично, — сообщает пресс-служба администрации Ялты.

Что касается ныне расположенных на плато Ай-Петри объектов, то из них «революцию» переживут только кафе, расположенное на верхней станции канатной дороги, и прилегающие к нему сувенирные ряды.

Напомним, ранее ялтинские власти намеревались запретить въезд на плато на машинах.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Крым может провалить курортный сезон, если
СМИ: Клинтон имела доступ к секретным данным, уже покинув Госдеп
В Чечне приняли закон о праве школьниц носить хиджаб
Госдума разрешит давать детям имена-аббревиатуры
Белоруссия не признала долг перед Россией за поставки газа
ЦБ отозвал лицензию на ОМС у страховой компании «Согласие-М»
СМИ: РФ предложила Японии построить электростанции на Курилах
SpaceX впервые произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
Спорт
Сборная России попала в дивизион В футбольной Лиги наций Лига наций заменит собой большую часть товарищеских матчей, в ее основу заложен принцип повышения и понижения команд в классе
Авто
Две крайности за миллион. «УАЗ Патриот» и Smart fortwo Мало денег – не выпендривайся и будь как все? А посмотрите, какие кардинально разные машины доступны за миллион рублей. Причем, помимо цены, у них есть еще кое-что общее…
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Ольга Орлова рассказала о своей жизни на «периметре» «Дома 2» Новая ведущая реалити-шоу поделилась первыми подробностями о своей работе в популярном телепроекте
Недвижимость
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
В Петербурге проложат первую ветку открытого метро
Путин разрешил отбирать земли для госнужд у частников
Леди
Вместо туфель на шпильке: самая модная обувь сезона (фото) Эксперт рассказал «Леди Mail.Ru», какие модели нужно носить с платьями и пальто этой весной
Дети
Алла Пугачева трогательно поблагодарила Преснякова за внука Музыкант принимает поздравления с 49-летием.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь