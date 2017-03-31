Украина, Румыния, Болгария и Греция планируют построить за пять лет совместную дорогу

Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта, информационных технологий и связи Болгарии по итогам конференции в рамках поддержки инициатив Европейской комиссии, передает РБК-Украина.

По словам министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, украинская сторона надеется, что строительство магистрали будет непременно реализовано, а также будет организовывать межгосударственные встречи в рамках проекта. В свою очередь, министр транспорта, информационных технологий и связи Болгарии Христо Алексиев пообещал всестороннюю поддержку Украине в этом вопросе.

«Болгария поддерживает этот проект и непременно будет участвовать в последующих дискуссиях. Рад сообщить, что коллеги из Греции также высказали свою поддержку этой инициативе», — говорится в сообщении.

Кроме этого, говорится в сообщении, в ЕС также обсуждается строительство скоростной автомагистрали Via Carpathia, из которой, возможно, будут ответвления в Украину.