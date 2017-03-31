В Красноярске управляющие компании наказали за мусорные баки

Жители города Красноярска пожаловались в Роспотребнадзор по Красноярскому краю на антисанитарию рядом с мусорными баками.

Санэпидемиологи проведены административные расследования в отношении управляющих организаций ООО ГУК «ЖилФонд», ООО УК «Серебряный», которые обслуживают многоквартирные дома Красноярска по адресам ул. ул. Джамбульская 19 «Б» и ул. Вильского, 16.

Выяснилось, что УК не используют плотно закрывающиеся емкости для мусорных баков, в результате там развелись крысы. Кроме того площадки для установки контейнеров находятся рядом с жилыми домами, что доставляет массу неудобств жителям первых этажей.

Компании привлечены к административной ответственности, но отделались штрафом в 10 тысяч рублей и представлением об устранении нарушений.