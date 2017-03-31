Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно
Принц Ирака предложил купить за 300 000 долларов Надежду Савченко
Мнение: зачем Путин увез Медведева в Арктику
Дружба мальчика и собаки с общим диагнозом растрогала соцсети
22-летняя девушка с необычной внешностью стала королевой красоты
США обвинили сотрудников ФСБ во взломе Yahoo Что известно о деле?
Игорь Петренко впервые прокомментировал рождение младшей дочки
Анна Нетребко откровенно рассказала о жизни своего сына-аутиста
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
"Сложнее всего было в первые годы": Зейналова о диагнозе дочери
Следователи о том, почему разбился Ту-154 в Сочи
20-летняя россиянка стала идеалом красоты в Южной Корее (фото)
43-летняя Юлия Высоцкая вышла в свет в роскошном платье (фото)
СМИ о том, как на Донбассе сбит вертолет с командирами ВСУ
МВД о поведении полиции на митингах: Так не будет
Новый «Кразёнок» — пятитонник, похожий на MAN
Худшим шофером Эстонии стала пенсионерка «Субарик»
Фоторепортажи
8Пустыня в цвету
9В тени стены
10Последствия циклона «Дебби»
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
10:11 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярске управляющие компании наказали за мусорные баки

Жители двух домов пожаловались на антисанитарию, крыс и смрад.

Жители города Красноярска пожаловались в Роспотребнадзор по Красноярскому краю на антисанитарию рядом с мусорными баками.

Санэпидемиологи проведены административные расследования в отношении управляющих организаций ООО ГУК «ЖилФонд», ООО УК «Серебряный», которые обслуживают многоквартирные дома Красноярска по адресам ул. ул. Джамбульская 19 «Б» и ул. Вильского, 16.

Выяснилось, что УК не используют плотно закрывающиеся емкости для мусорных баков, в результате там развелись крысы. Кроме того площадки для установки контейнеров находятся рядом с жилыми домами, что доставляет массу неудобств жителям первых этажей.

Компании привлечены к административной ответственности, но отделались штрафом в 10 тысяч рублей и представлением об устранении нарушений.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Кемеровские спасатели помогли мужчине поднять его маму
СМИ: Клинтон имела доступ к секретным данным, уже покинув Госдеп
В Чечне приняли закон о праве школьниц носить хиджаб
Госдума разрешит давать детям имена-аббревиатуры
Белоруссия не признала долг перед Россией за поставки газа
ЦБ отозвал лицензию на ОМС у страховой компании «Согласие-М»
СМИ: РФ предложила Японии построить электростанции на Курилах
SpaceX впервые произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
Спорт
Сборная России попала в дивизион В футбольной Лиги наций Лига наций заменит собой большую часть товарищеских матчей, в ее основу заложен принцип повышения и понижения команд в классе
Авто
Две крайности за миллион. «УАЗ Патриот» и Smart fortwo Мало денег – не выпендривайся и будь как все? А посмотрите, какие кардинально разные машины доступны за миллион рублей. Причем, помимо цены, у них есть еще кое-что общее…
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Ольга Орлова рассказала о своей жизни на «периметре» «Дома 2» Новая ведущая реалити-шоу поделилась первыми подробностями о своей работе в популярном телепроекте
Недвижимость
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
Застройщики начали массово выплачивать неустойку дольщикам
Каждому пятому застройщику в стране грозит банкротство
Леди
Вместо туфель на шпильке: самая модная обувь сезона (фото) Эксперт рассказал «Леди Mail.Ru», какие модели нужно носить с платьями и пальто этой весной
Дети
Алла Пугачева трогательно поблагодарила Преснякова за внука Музыкант принимает поздравления с 49-летием.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь