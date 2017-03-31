Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кончаловский и Высоцкая стали триумфаторами премии «Ника»
Принц Ирака предложил купить за 300 000 долларов Надежду Савченко
Советник Путина рассказал о главном выводе из акций протеста в РФ
На Урале уволят воспитательницу, заставившую ребенка вымыть рот с мылом
СМИ: Кети Топурия разводится с мужем
США обвинили сотрудников ФСБ во взломе Yahoo Что известно о деле?
Дружба мальчика и собаки с общим диагнозом растрогала соцсети
Алла Пугачева трогательно поблагодарила Преснякова за внука
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
Сборная России попала в дивизион В футбольной Лиги наций
«Магнитка» обыграла «Ак Барс» и вышла в финал Кубка Гагарина
СМИ: Бывший муж Ольги Бузовой снова женится (фото)
20-летняя россиянка стала идеалом красоты в Южной Корее (фото)
"Было много боли и предательств": признание Ляйсан Утяшевой
СМИ: Сестра Фриске показала милые фото с Платоном
Для начинающих водителей ввели ограничения
Водители грузовиков останутся без работы
Фоторепортажи
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
1195-летие Ирины Антоновой
9В тени стены
10Последствия циклона «Дебби»
09:47 (мск), источник: Om1.ru

На зарплаты бюджетникам в прошлом году в Омской области выделили 15 миллиардов рублей

Эту сумму направили из бюджета Омской области, согласно Указу Президента РФ об уровне зарплат.

Источник: Reuters

Согласно Указам Президента РФ, уровень заработных плат в бюджетной сфере соотносится со среднемесячным доходом от трудовой деятельности. В 2016 году на финансирование выплат зарплат работникам бюджетной сферы направили 15 миллиардов рублей. Средства были выделены из консолидированного бюджета Омской области.

В 2016 году было установлено сохранение уровня среднемесячной номинальной зарплаты не ниже того уровня, который был достигнут в 2015 году.

Омское министерство образования каждый месяц проводит мониторинг заработных плат работников образовательных учреждений и структуры фонда оплаты труда. Согласно данным министерства, заработная плата сотрудников отрасли образования за 2016 год сформирована не ниже уровня предыдущего 2015 года. По сферам были достигнуты целевые значения. Более того, по некоторым категориям даже получилось превышение целевых показателей. Соотношение средней зарплаты педагогов общеобразовательных школ к среднему доходу от трудовой деятельности составило 106,5% при плановом значении 100%.

Аналогичным образом сложилась ситуация в учреждениях профессионального образования — рост составил 1,1%, а также в учреждениях для детей-сирот — на 15,7%.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Назаров открыл центр для инвалидов «Планета друзей»
СМИ: Клинтон имела доступ к секретным данным, уже покинув Госдеп
Флинн готов дать показания по делу о России в обмен на иммунитет
Госдума исключит аббревиатуры из списка необычных детских имен
СМИ сообщили о начале прокурорской проверки РЖД
ЦБ отозвал лицензию на ОМС у страховой компании «Согласие-М»
СМИ: РФ предложила Японии построить электростанции на Курилах
SpaceX впервые произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
Спорт
Сборная России попала в дивизион В футбольной Лиги наций Лига наций заменит собой большую часть товарищеских матчей, в ее основу заложен принцип повышения и понижения команд в классе
Авто
На МКАД фура разорвала пополам рейсовый автобус (фото) Авария произошла рано утром в четверг на Московской кольцевой автодороге (МКАД). К счастью, в страшном ДТП никто не пострадал
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Безруков, Киркоров и другие гости премьеры фильма «Время первых» Картину первым зрителям представили впервые снявшиеся вместе Евгений Миронов и Константин Хабенский
Недвижимость
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Каждому пятому застройщику в стране грозит банкротство
Обычные ипотечные ставки стали ниже льготных
Общественники рассказали об изъятии детей за долги по ЖКХ
Леди
Вместо туфель на шпильке: самая модная обувь сезона (фото) Эксперт рассказал «Леди Mail.Ru», какие модели нужно носить с платьями и пальто этой весной
Дети
Алла Пугачева трогательно поблагодарила Преснякова за внука Музыкант принимает поздравления с 49-летием.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь