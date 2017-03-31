На зарплаты бюджетникам в прошлом году в Омской области выделили 15 миллиардов рублей

Согласно Указам Президента РФ, уровень заработных плат в бюджетной сфере соотносится со среднемесячным доходом от трудовой деятельности. В 2016 году на финансирование выплат зарплат работникам бюджетной сферы направили 15 миллиардов рублей. Средства были выделены из консолидированного бюджета Омской области.

В 2016 году было установлено сохранение уровня среднемесячной номинальной зарплаты не ниже того уровня, который был достигнут в 2015 году.

Омское министерство образования каждый месяц проводит мониторинг заработных плат работников образовательных учреждений и структуры фонда оплаты труда. Согласно данным министерства, заработная плата сотрудников отрасли образования за 2016 год сформирована не ниже уровня предыдущего 2015 года. По сферам были достигнуты целевые значения. Более того, по некоторым категориям даже получилось превышение целевых показателей. Соотношение средней зарплаты педагогов общеобразовательных школ к среднему доходу от трудовой деятельности составило 106,5% при плановом значении 100%.