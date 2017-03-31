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10:06 (мск), источник: Коммерсантъ

«Пермэнергосбыт» ограничит подачу электроэнергии на «Мотовилихинские заводы»

ПАО «Пермэнергосбыт» ограничит до уровня аварийной брони объемы поставки электроэнергии на ООО «Энергоресурс», которое является компанией-поставщиком электроэнергии ряда компаний холдинга «Мотовилихинские заводы».

Причиной такого ограничения стала задолженность общества за электроэнергию, поставленную в феврале и марте этого года.

«Сегодня задолженность ООО «Энергоресурс перед нашей компанией составляет почти 42,6 млн руб. Частично оплачены поставки за февраль, полностью не оплачены поставки за март. Мы вынуждены пойти на крайние меры и сегодня ограничить поставки до предельно возможного минимума. Если оплата за поставленную электроэнергию не будет произведена, мы планируем осуществить полное отключение 6 апреля, хотя решиться на такой шаг очень сложно с моральной точки зрения. Ведь отключение повлияет как на работу предприятия, где трудится множество наших сограждан, так и на повседневную жизнь в Мотовилихинском районе, теплоснабжение которого частично обеспечивается котельной ПАО «Мотовилихинские заводы». Однако мы вынуждены пойти на эту крайнюю меру, поскольку решение вопроса о погашении задолженности зашло в тупик» — заявил пресс-секретарь ПАО «Пермэнергосбыт» Дмитрий Торбеев.

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