В Волгограде в 2017 году благоустроят улицу Волгодонскую

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областного комитета архитектуры и градостроительства, регион вошел в число 15 участников первого национального архитектурного конкурса на разработку концепции развития ключевых общественных пространств.

Кроме Волгограда в нем принимают участие Астрахань, Владимир, Владикавказ, Ижевск, Калуга, Кемерово, Липецк, Рязань, Ставрополь, Ульяновск, Томск, Хабаровск, Чебоксары и Челябинск.

«Это первый конкурс федерального масштаба с открытым участием, дающий возможность как опытным, так и молодым независимым архитекторам принять участие в создании нового образа региональных центров России», — отметили в ведомстве.

В 2017 году в Волгограде будет благоустроена улица Волгодонская, а в 2018—2022 годах уже не в рамках конкурса будут преобразованы кварталы с сохранившейся царицынской застройкой, улицы Мира и Комсомольская, а также Сурский сквер.

Подробную информацию о конкурсе и участии в нем архитекторы могут найти на специальном сайте.