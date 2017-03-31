Поставки SSJ-100 в Европу оказались под угрозой из-за проблем с сертификацией

Проверка силового ведомства подтвердила, что за полтора года Минтранс так и не разработал соответствующие нормы и не заключил международные соглашения в области летной годности с иностранными авиавластями.

В результате авиавласти ЕС отказались принимать при поставке самолетов экспортную документацию, выданную Росавиацией, отмечает газета. Среди других претензий — отсутствие законодательства, регулирующего работу организаций техобслуживания самолетов, зарегистрированных за рубежом, но эксплуатируемых в РФ. В результате производители вынуждены дублировать заявки на прохождение сертификации в Росавиации и МАК, который уже фактически не имеет таких полномочий. Так, в 2016 году МАК выдал «Объединенной авиастроительной корпорации» 13 сертификатов на авиатехнику, опасаясь срыва поставок SSJ-100 за рубеж на сумму более $1 млрд.

По данным собеседников «Коммерсанта», генпрокурор Юрий Чайка уже сообщил о ситуации президенту РФ Владимиру Путину с просьбой обязать правительство принять меры для ускорения процесса. В Минтрансе, МАК и Росавиации на запросы газеты не ответили, в Генпрокуратуре обсуждать вопрос отказались.