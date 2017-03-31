Поставки SSJ-100 в Европу оказались под угрозой из-за проблем с сертификацией

Проверка силового ведомства подтвердила, что за полтора года Минтранс так и не разработал соответствующие нормы и не заключил международные соглашения в области летной годности с иностранными авиавластями.
В результате авиавласти ЕС отказались принимать при поставке самолетов экспортную документацию, выданную Росавиацией, отмечает газета. Среди других претензий — отсутствие законодательства, регулирующего работу организаций техобслуживания самолетов, зарегистрированных за рубежом, но эксплуатируемых в РФ. В результате производители вынуждены дублировать заявки на прохождение сертификации в Росавиации и МАК, который уже фактически не имеет таких полномочий. Так, в 2016 году МАК выдал «Объединенной авиастроительной корпорации» 13 сертификатов на авиатехнику, опасаясь срыва поставок SSJ-100 за рубеж на сумму более $1 млрд.
По данным собеседников «Коммерсанта», генпрокурор Юрий Чайка уже сообщил о ситуации президенту РФ Владимиру Путину с просьбой обязать правительство принять меры для ускорения процесса. В Минтрансе, МАК и Росавиации на запросы газеты не ответили, в Генпрокуратуре обсуждать вопрос отказались.
По данным участников рынка, экспортные сертификаты для европейских властей действительно по-прежнему выдает Авиарегистр МАК по поручению Минпромторга. В «Гражданских самолетах Сухого» подтвердили, что пока подают заявки на выдачу экспортных сертификатов в Минпромторг.
Но в ОАК, говорят источники газеты, знакомые с позицией корпорации, уверены, что с середины апреля (когда полномочия министерства по сертификации официально перейдут Росавиации) экспорт самолетов SSJ-100 в Европу, в том числе для ирландской авиакомпании CityJet, прекратится.
При этом ОАК планировала в 2017 году сертифицировать за рубежом дополнительные опции и улучшенные взлетно-посадочные характеристики самолета. Но EASA остановило работы до получения разъяснений от Росавиации.
Собеседники газеты в авиапроме добавляют, что возлагать ответственность только на Минтранс неправильно, поскольку Росавиация также мало что сделала для подготовки к получению полномочий, зато «активно запрещала эксплуатантам самолетов взаимодействовать с МАК».