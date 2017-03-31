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10:28 (мск), источник: ИА REGNUM

Названа сумма реконструкции набережной Камы в Перми

В 2017 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» займутся благоустройством пермской набережной реки Камы в сторону Коммунального моста.

В Перми в 2017 году реконструкции подвергнут участок набережной Камы от Соборной площади до грузового порта. На эти цели планируют потратить 160 млн рублей. Примерно в равных частях деньги выделят из бюджетов разных уровней: федерального, краевого, муниципального, сообщила на своей странице в Фейсбуке депутат пермской гордумы Надежда Агишева.

Реконструкция будет осуществляться в 2017 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». На участке от насосной станции до Коммунального моста планируется обновить покрытие променадной части, освещение, отремонтировать пешеходный тоннель, установить малые архитектурные формы. В ближайшее время архитектурный концепт выбранного места отдыха обсудят с общественностью.

Депутат гордумы Александр Буторин отметил значимость проекта для всего краевого центра, поскольку набережная является территорией не только одного Ленинского района, но общегородской частью и лицом Перми.

Добавим, в 2016 году отремонтирован и открыт спуск от Соборной площади на набережную, построена ротонда.

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