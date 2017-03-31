На поврежденном участке трассы «Симферополь — Севастополь» кипит работа

Всего с этого участка трассы планируется демонтировать 1126 кубов асфальта и грунта. Также в районе оползня уже пробурено 7 скважин из 14 запланированных, которые должны определить состояние земли в этом районе и определить варианты ее укрепления.

— Работы ведутся очень активно, снимается конструктив разрушенной дорожной одежды. Выполняются инженерные изыскания, порядка семи скважин пробурено. На участке работает тяжелая техника, — уточнил И. Титов.

О конкретных сроках завершения работ говорить пока рано. Отметим, что в течение дня перекрывается движение через село Поворотное, а все транспортные потоки идут через Северную сторону. В Поворотном должны расширить дорогу, но пока не расширили.