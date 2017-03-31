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09:49 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Луценко заявил о масштабных обысках у табачного монополиста

КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что департамент в сфере экономики Генпрокуратуры вместе с военной прокуратурой и Нацполицией разоблачил схему уклонения от уплаты налогов и незаконного вывода 2,5 миллиарда гривен за границу, в том числе — для «финансирования терроризма». Обыски проводят «1000 сотрудников правоохранительных органов».

Источник: "РИА Новости" Украина

«Установлено, что с 2012 года до сегодня действительным владельцем монопольного дистрибьютора табачных изделий ООО “Мегаполис Украина” (теперь — “Тедис Украина”) является в том числе гражданин РФ Кесаев, относительно которого решением СНБО применены санкции в виде запрета вывода средств из Украины за границу», — написал он на своей странице в Facebook.

При этом генпрокурор добавил, что под влиянием Кесаева на ключевые должности в «Тедис Украина» «назначены лица, которые все свои решения согласовывают с членом совета директоров российского ЗАО “Завод имени Дегтярева” — одного из поставщиков оружия террористическим организациями ДНР/ЛНР».

По его словам, несмотря на запрет СНБО и НБУ, через счета фирм-транзитеров за 2015−2017 годы было выведено 2,5 миллиарда гривен.

«Для удержания монопольного положения фирма также получала содействие со стороны отдельных государственных органов. Сейчас 1000 сотрудников правоохранительных органов проводят обыски и другие неотложные следственные действия», — заключил глава ГПУ.

В начале 2016 года в ряде городов Украины прошли акции протеста возле офисов «Мегаполиса Украина». Протестующие заявили, что компания была учреждена «российской компанией “Мегаполис” и Семьей Януковича», и во времена президентства Виктора Януковича «стала монополистом по дистрибуции сигарет в Украине».

В декабре президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о продлении и расширении санкционного списка в отношении юридических и физических лиц РФ. В этот список был включен и Игорь Кесаев.

В тот же месяц Антимонопольный комитет Украины признал компанию «Тедис Украина» монополистом и оштрафовал в общей сложности на 430 миллионов гривен.

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