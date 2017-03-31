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11:47 (мск), источник: Sputniknews.kz

Эксперт: тенге скоро возьмет новый курс

Тенговые активы сейчас обеспечивают инвесторам доходность почти в 30%. Это невероятно много, неправильно и опасно. Такая валютная политика, в конце концов, приведет к новой взрывной девальвации.

Источник: Sputniknews.kz

Про реальный курс тенге

В республике сейчас высокая ключевая ставка, крепкий тенге и политика, направленная на дедолларизацию. Когда доллар был 380, Национальный банк поднял ставку и тем самым дал высокую доходность по тенговым активам. Большие игроки сразу же этим воспользовались — занимая на внешних рынках доллары под низкий процент, они стали извлекать прибыль, вкладывая тенге под высокий процент внутри Казахстана.

Очень большое количество инвесторов, таким образом, сейчас зарабатывают на тенговых бумагах. Далее происходит классический биржевой «откат». Когда после высокого скачка девальвации происходит «откат» — это нормально, даже естественно, к слову, у нас этот «откат» составил 18%.

Но теперь посчитаем — доходность, которую дает высокая ключевая ставка — 10−12%, плюс 18%, в итоге получается, что государство, в лице финрегулятора, дает заработать на ровном месте порядка 30%.

Через некоторое время эти инвесторы, а по большей части это аффилированные, хорошо знающие систему люди, начнут обратный процесс, то есть будут тенге обратно обращать в доллары и евро, получив невероятно высокую по мировым меркам валютную прибыль. Так вот эту валютную прибыль в 30% надо будет где-то взять, чтобы отдать инвесторам, которые на время поверили в тенге.

При этом замечу еще один важный момент, банки заявили о том, что они в этом году остались в плюсе. Причем все. Хотя никого не кредитовали.

Я абсолютно уверен в том, что девальвация будет. Я вижу курс как минимум на той отметке, с которой начался «откат» — это 380 тенге, хотя объективно курс должен быть на отметке 440.

Про цену на нефть

Цена на нефть, по прогнозам экспертов пойдет вниз, но даже находясь на уровне 50 долларов за баррель, что не достаточно хорошо для Казахстана. Экономическая ситуация ухудшается, количество предприятий работающих в реальном секторе экономики сокращается, происходит экономическая стагнация, госэкспансия и нет кредитования. Какое-то время мы можем продержаться в таких условиях, но как только инвесторы почувствуют, что пора и перекинутся из тенге в доллар, тогда и случится новая взрывная девальвация.

Сейчас Национальный банк делает хорошую мину при плохой игре и эта игра более страшная и опасная, чем-то, что делал предыдущий глава Нацбанка Кайрат Келимбетов, при котором тенге был отпущен в свободное плавание.

Ущерб, который может нанести рынку нынешняя политика председателя Нацбанка Данияра Акишева, подменяя понятия и дезинформируя общество и президента, будет масштабным. Мы потеряем огромные деньги, хотя могли бы их не терять.

Про единую валюту

Как бы я не выступал против единой валюты, как бы не считал это неправильным с точки зрения экономики, но при открытых границах все громче будет звучать вопрос о единой валюте. В конце концов, мы войдем в состояние жесточайшего диссонанса между долларом и рублем. А нашей экономикой в принципе можно пренебречь, ведь мы такие маленькие и незаметные — весь бюджет Казахстана равен депозиту «Сургутнефтегаза».

Но может быть и другой расклад — деноминация. У нас могут не пойти на объединение валют, но, чтобы скрыть девальвацию, могут провести деноминацию.

Понятно, что в короткий промежуток времени четыре девальвации народ не вынесет, и нужно будет искать другие методы и вероятнее всего будет предложено сокращение нулей.

Уверен, что Узбекистан вскоре проведет деноминацию, так как там ползучая девальвация еще не скоро остановится, скорее всего дойдет до уровня 6,5 — 7,5 тысяч сумов за доллар, а может и выше.

Даже проведение международной выставки ЭКСПО в Астане не сыграет никакой роли в судьбе тенге. Вопрос стоит в глобальном переделе рынка, приватизации и перераспределении активов. На низком долларе это делать очень удобно.

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