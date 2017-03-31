Сбербанк России планирует закрыть Западно-Уральский банк
В результате реорганизации пермское и удмуртское отделения войдут в структуру
В результате реорганизации пермское и удмуртское отделения войдут в структуру
Сбербанк России объявил о реорганизации региональной сети, в результате которой закроют
Как сообщили в
Также закроется ещё один филиал Сбербанка — Северный банк.
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Сбербанк также планирует в ближайшее время открыть подразделения центрального подчинения в Перми и Ярославле. Речь идёт о создании в столице Прикамья Центра управления сетью устройств самообслуживания.