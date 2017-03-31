Сбербанк России планирует закрыть Западно-Уральский банк

Сбербанк России объявил о реорганизации региональной сети, в результате которой закроют Западно-Уральский банк (ЗУБ).

Как сообщили в пресс-службе банка, Пермское и Удмуртское головные отделения (ГОСБ) ЗУБа войдут в структуру Волго-Вятского банка. Отделение Коми-ГОСБ передадут в управление Северо-Западному банку.

Также закроется ещё один филиал Сбербанка — Северный банк.

В пресс-службе Сбербанка пояснили, что оптимизация структуры управления региональной сетью направлена на создание крупных, сопоставимых по объёмам бизнеса территориальных подразделений с высоким стратегическим потенциалом развития. Оптимизация будет проходить строго по закону, и банк предпримет все меры к сохранению рабочих мест в регионах.

Сбербанк также планирует в ближайшее время открыть подразделения центрального подчинения в Перми и Ярославле. Речь идёт о создании в столице Прикамья Центра управления сетью устройств самообслуживания.