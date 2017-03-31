В Красноярске застроят площадку бывшего стадиона «Водник»

В Кировском районе Красноярска на месте бывшего стадиона «Водник» появится жилой дом и физкультурный комплекс. Строительство будет вести частная компания.

Стадион «Водник» более 20 лет был в запустении, часть участка заняли большой ангар и автозаправка. В 2011 году власти города решили разместить здесь ледовый дворец. Но идею отклонили из-за высокой стоимости, а также посчитали что столь крупное сооружение не будет пользоваться популярностью у жителей Кировского района.

В 2015 году на этом месте все-таки открыли хоккейную площадку. В торжественной церемонии приняли участие руководитель администрации Кировского района Владимир Саар, заместитель председателя Заксобрания края Алексей Клешко, представители и игроки ХК «Енисей». Планировалось, что она станет важным элементом спортивной инфраструктуры района.

Однако строительная компания «Сиблидер» изменила границы участка, чтобы разместить рядом с ним 16-этажный 5-подъездный жилой дом.

Остальная часть территории подвергнется реконструкции. Здесь намерены построить физкультурно-оздоровительный комплекс площадью 2500 квадратных метров с тремя спортзалами для художественной гимнастики, фитнеса и борьбы. Местные жители сообщают, что строители «Сиблидера» якобы уже начали разбирать хоккейную коробку.

Компания обещает восстановить спортивную инфраструктуру района на средства, вырученные от продажи квартир в доме.