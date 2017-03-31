В Красноярске застроят площадку бывшего стадиона «Водник»
В Кировском районе Красноярска на месте бывшего стадиона «Водник» появится жилой дом и физкультурный комплекс.
В Кировском районе Красноярска на месте бывшего стадиона «Водник» появится жилой дом и физкультурный комплекс.
В Кировском районе Красноярска на месте бывшего стадиона «Водник» появится жилой дом и физкультурный комплекс. Строительство будет вести частная компания.
Стадион «Водник» более 20 лет был в запустении, часть участка заняли большой ангар и автозаправка. В 2011 году власти города решили разместить здесь ледовый дворец. Но идею отклонили
В 2015 году на этом месте
Однако строительная компания «Сиблидер» изменила границы участка, чтобы разместить рядом с ним 16-этажный 5-подъездный жилой дом.
Остальная часть территории подвергнется реконструкции. Здесь намерены построить
Компания обещает восстановить спортивную инфраструктуру района на средства, вырученные от продажи квартир в доме.