Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кончаловский и Высоцкая стали триумфаторами премии «Ника»
Предсказавший триумф Трампа ученый сделал прогноз для Ле Пен
Путин разрешил отбирать земли для госнужд у частников
Кадыров и Галустян сняли шуточный ответ НАТО (видео)
Дочка Эминема выросла настоящей красавицей (фото)
EBU хочет добиться участия России в «Евровидении» Организаторы «Евровидения» пообещали защитить право России на участие в конкурсе
Дружба мальчика и собаки с общим диагнозом растрогала соцсети
Алла Пугачева трогательно поблагодарила Преснякова за внука
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
Путин пошутил над словами главы Исландии об армии страны - СМИ
Храбрящийся Путин, усталый Медведев посетили Север
22-летняя девушка с необычной внешностью стала королевой красоты
СМИ: Бывший муж Ольги Бузовой снова женится (фото)
СМИ о том, как на Донбассе сбит вертолет с командирами ВСУ
МВД о поведении полиции на митингах: Так не будет
Новый «Кразёнок» — пятитонник, похожий на MAN
Худшим шофером Эстонии стала пенсионерка «Субарик»
Фоторепортажи
9Индуистский Новый год
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
1195-летие Ирины Антоновой
11:37 (мск), источник: Newslab.ru

В Красноярске застроят площадку бывшего стадиона «Водник»

В Кировском районе Красноярска на месте бывшего стадиона «Водник» появится жилой дом и физкультурный комплекс.

Источник: Reuters

В Кировском районе Красноярска на месте бывшего стадиона «Водник» появится жилой дом и физкультурный комплекс. Строительство будет вести частная компания.

Стадион «Водник» более 20 лет был в запустении, часть участка заняли большой ангар и автозаправка. В 2011 году власти города решили разместить здесь ледовый дворец. Но идею отклонили из-за высокой стоимости, а также посчитали что столь крупное сооружение не будет пользоваться популярностью у жителей Кировского района.

В 2015 году на этом месте все-таки открыли хоккейную площадку. В торжественной церемонии приняли участие руководитель администрации Кировского района Владимир Саар, заместитель председателя Заксобрания края Алексей Клешко, представители и игроки ХК «Енисей». Планировалось, что она станет важным элементом спортивной инфраструктуры района.

Однако строительная компания «Сиблидер» изменила границы участка, чтобы разместить рядом с ним 16-этажный 5-подъездный жилой дом.

Остальная часть территории подвергнется реконструкции. Здесь намерены построить физкультурно-оздоровительный комплекс площадью 2500 квадратных метров с тремя спортзалами для художественной гимнастики, фитнеса и борьбы. Местные жители сообщают, что строители «Сиблидера» якобы уже начали разбирать хоккейную коробку.

Компания обещает восстановить спортивную инфраструктуру района на средства, вырученные от продажи квартир в доме.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сменился руководитель интернет-газеты Newslab.ru
Белоруссия не признала долг перед Россией за поставки газа
В Чечне приняли закон о праве школьниц носить хиджаб
Госдума разрешит давать детям имена-аббревиатуры
Тиллерсон: главы МИД НАТО обсудят действия против «агрессии РФ»
Двукратный чемпион ОИ Плющенко объявил о завершении карьеры
Полковник СБУ убит в результате взрыва в центре Мариуполя
Илона Маска пригласили на ПМЭФ
Спорт
Россия и Украина будут разведены при жеребьевке Лиги наций Накануне УЕФА опубликовал предварительный расклад в Лиге наций, которая заменит собой большую часть товарищеских матчей
Авто
Две крайности за миллион. «УАЗ Патриот» и Smart fortwo Мало денег – не выпендривайся и будь как все? А посмотрите, какие кардинально разные машины доступны за миллион рублей. Причем, помимо цены, у них есть еще кое-что общее…
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Ольга Орлова рассказала о своей жизни на «периметре» «Дома 2» Новая ведущая реалити-шоу поделилась первыми подробностями о своей работе в популярном телепроекте
Недвижимость
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Обычные ипотечные ставки стали ниже льготных
Общественники рассказали об изъятии детей за долги по ЖКХ
Путин разрешил отбирать земли для госнужд у частников
Леди
Вместо туфель на шпильке: самая модная обувь сезона (фото) Эксперт рассказал «Леди Mail.Ru», какие модели нужно носить с платьями и пальто этой весной
Дети
Алла Пугачева трогательно поблагодарила Преснякова за внука Музыкант принимает поздравления с 49-летием.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь