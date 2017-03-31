Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно
Предсказавший триумф Трампа ученый сделал прогноз для Ле Пен
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
Алла Пугачева трогательно поблагодарила Преснякова за внука
СМИ: Бывший муж Ольги Бузовой снова женится (фото)
Как Российская империя продавала Аляску 150 лет назадПочему Александр II уступил "русскую Америку" и что дала нашей стране эта сделка
Игорь Петренко впервые прокомментировал рождение младшей дочки
Анна Нетребко откровенно рассказала о жизни своего сына-аутиста
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
Путин пошутил над словами главы Исландии об армии страны - СМИ
Храбрящийся Путин, усталый Медведев посетили Север
СМИ: Кети Топурия разводится с мужем
Дочка Эминема выросла настоящей красавицей (фото)
СМИ о том, как на Донбассе сбит вертолет с командирами ВСУ
МВД о поведении полиции на митингах: Так не будет
На МКАД фура разорвала пополам рейсовый автобус (фото)
Toyota готовит новый внедорожник
Фоторепортажи
9Индуистский Новый год
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
1195-летие Ирины Антоновой
11:33 (мск), источник: "Российская газета"

В Омскую область запретили ввозить свинину из Приангарья

Вспышка африканской чумы свиней в Иркутской области заставила омские власти закрыть границы. Специалисты полагают, что запрет на ввоз в регион свиного мяса, произведенного за его пределами, не обрушит рынок.

Источник: AP 2017

— Регион производит достаточно собственной свинины, поэтому блокада не должна негативно отразиться на внутреннем рынке, — сообщил «РГ» министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Максим Чекусов.

По данным министерства сельского хозяйства РФ, в настоящее время зарегистрировано девять очагов заражения свиней на частных подворьях и фермах Краснодарского края, Республики Крым, Кабардино-Балкарской Республики, Саратовской, Самарской, а также Иркутской областей. Введен карантин. Помимо этого, выявлено 27 очагов заражения в дикой природе.

Омичей в наибольшей мере беспокоит иркутский очаг, где 24 марта зафиксирован случай заражения чумой в личном подсобном хозяйстве местного фермера. Сейчас в Иркутской области введен режим ЧС. В радиусе пяти километров от очага чумы все свиньи (около тысячи голов) уничтожены.

Омскую и Иркутскую область разделяют более двух тысяч километров. Тем не менее регион, только в ЛПХ которого имеется 123 тысяч голов свиней, решил подстраховаться и ввел полный запрет на привозную продукцию.

— На данный момент на территории Омской области случаи заболевания африканской чумой не выявлены. Идет вакцинация. В целях профилактики от АЧС уже привито 246,7 тысячи животных, — сообщает региональный минсельхоз.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Евгений Плющенко объявил о завершении карьеры
Белоруссия не признала долг перед Россией за поставки газа
В Чечне приняли закон о праве школьниц носить хиджаб
Госдума разрешит давать детям имена-аббревиатуры
Тиллерсон: главы МИД НАТО обсудят действия против «агрессии РФ»
Двукратный чемпион ОИ Плющенко объявил о завершении карьеры
Полковник СБУ убит в результате взрыва в центре Мариуполя
Илона Маска пригласили на ПМЭФ
Спорт
Россия и Украина будут разведены при жеребьевке Лиги наций Накануне УЕФА опубликовал предварительный расклад в Лиге наций, которая заменит собой большую часть товарищеских матчей
Авто
Две крайности за миллион. «УАЗ Патриот» и Smart fortwo Мало денег – не выпендривайся и будь как все? А посмотрите, какие кардинально разные машины доступны за миллион рублей. Причем, помимо цены, у них есть еще кое-что общее…
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Ольга Орлова рассказала о своей жизни на «периметре» «Дома 2» Новая ведущая реалити-шоу поделилась первыми подробностями о своей работе в популярном телепроекте
Недвижимость
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
Застройщики начали массово выплачивать неустойку дольщикам
Каждому пятому застройщику в стране грозит банкротство
Леди
Вместо туфель на шпильке: самая модная обувь сезона (фото) Эксперт рассказал «Леди Mail.Ru», какие модели нужно носить с платьями и пальто этой весной
Дети
Алла Пугачева трогательно поблагодарила Преснякова за внука Музыкант принимает поздравления с 49-летием.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь