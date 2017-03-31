В Омскую область запретили ввозить свинину из Приангарья

— Регион производит достаточно собственной свинины, поэтому блокада не должна негативно отразиться на внутреннем рынке, — сообщил «РГ» министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Максим Чекусов.

По данным министерства сельского хозяйства РФ, в настоящее время зарегистрировано девять очагов заражения свиней на частных подворьях и фермах Краснодарского края, Республики Крым, Кабардино-Балкарской Республики, Саратовской, Самарской, а также Иркутской областей. Введен карантин. Помимо этого, выявлено 27 очагов заражения в дикой природе.

Омичей в наибольшей мере беспокоит иркутский очаг, где 24 марта зафиксирован случай заражения чумой в личном подсобном хозяйстве местного фермера. Сейчас в Иркутской области введен режим ЧС. В радиусе пяти километров от очага чумы все свиньи (около тысячи голов) уничтожены.

Омскую и Иркутскую область разделяют более двух тысяч километров. Тем не менее регион, только в ЛПХ которого имеется 123 тысяч голов свиней, решил подстраховаться и ввел полный запрет на привозную продукцию.

— На данный момент на территории Омской области случаи заболевания африканской чумой не выявлены. Идет вакцинация. В целях профилактики от АЧС уже привито 246,7 тысячи животных, — сообщает региональный минсельхоз.