Более 7 тысяч многоквартирных домов в Хабаровском крае включено в программу капремонта

Хабаровск, 31 марта, AmurMedia.

Более 7 тысяч многоквартирных домов в Хабаровском крае вошли в программу капитального ремонта. Аккумулированием средств на эти цели занимается региональный оператор, сообщает ИА AmurMedia.

К основным функциям регионального оператора — фонда капитального ремонта многоквартирных домов в Хабаровском крае, созданного в ноябре 2013 года в целях обеспечение организации и своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, относятся: аккумулирование взносов на капремонт, финансирование расходов на капремонт и выполнение функций технического заказчика работ по капремонту.

В краевую программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Хабаровского края включено 7 811 домов. В программе определен перечень услуг и работ по капитальному ремонту и предельные сроки их выполнения. Тем не менее собственники могут принять решение о переносе этих сроков на более ранние, но при этом необходимо учесть достаточность накопленных средств фонда.

Если собственники формируют фонд капитального ремонта на общем счете регионального оператора, то они могут использовать заимствованные средства из «общей копилки» на проведение капремонта. Средства фонда капитального ремонта, который формируют собственники помещений в одних многоквартирных домах, можно использовать на возвратной основе для финансирования капитального ремонта общего имущества в других многоквартирных домах, без каких-либо процентов, т.е. сколько взяли, столько и отдали. В этом случае Региональный оператор обеспечивает обязательный учет, полный и своевременный возврат заимствованных средств.

Возвратность предоставленных на ремонт средств должна быть обеспечена в течение последующих 9 лет, оплачивая ежемесячные взносы на капитальный ремонт. Если условие возвратности не может быть выполнено при действующем тарифе, значит собственникам необходимо принять решении об увеличении тарифа до значения, обеспечивающего возвратность. В этом и заключается реализация принципа возвратности. Расчет производится индивидуально для каждого дома.

На сегодняшний день уже 377 домов воспользовались заимствованием, так как это хорошая возможность провести капитальный ремонт в ближайшее время. Механизм организации капитального ремонта в доме на заимствованные деньги запускается исключительно по инициативе и на основании решения собственников помещений.

Деятельность регионального оператора направлена на повышение качества жизни жителей Хабаровского края. Собственники сами должны быть заинтересованы в скором формировании фондов капитального ремонта, все зависит только от организованности и заинтересованности самих собственников.