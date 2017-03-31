Сенатор Эдуард Россель, 18 лет назад основавший Russian Arms Expo, намерен бороться за сохранение выставки на Урале

«Я буду подключаться к этому вопросу, чтобы постараться сохранить ее в том виде, в каком она сегодня есть. Но если даже все равно что-то произойдет, эта выставка будет работать, мы придумаем, — и Евгений Владимирович уже имеет вариант по этому вопросу — как ее использовать, чтобы она продолжала работу», — сказал член Совфеда РФ Эдуард Россель сегодня по итогам встречи с губернатором Евгением Куйвашевым.

Проходит она раз в два года, последняя в 2015 году приняла свыше 250 российских и зарубежных компаний, в том числе делегации из 65 стран. Уже были запланированы даты проведения выставки в очередной раз — осенью 2017 года, однако Мантуров заявил о переносе.

Евгений Куйвашев накануне прокомментировал перенос выставки из Нижнего Тагила в Подмосковье, заявив, что это может стать стимулом для реализации новых прорывных инициатив на Урале.

«Отрадно, что рожденный в регионе и завоевавший мировую известность проект, получает прописку в столице. Сегодня мы готовы выходить с предложениями на федеральный уровень, в том числе о дальнейшем использовании полигона “Старатель” в пропаганде достижений уральского ВПК и патриотической работе. Будет новая концепция целой календарной серии выставочных мероприятий. Проект будет экономически перспективным для всей уральской оборонки. Еще одно направление работы — проведение специализированного форума и выставки на площадке “Екатеринбург-ЭКСПО”. Там есть все необходимое для продвижения передовых инновации в сфере ВПК. Никто не даст нам почивать на лаврах прежних достижений. Нужны новые прорывные проекты, которые станут гордостью страны», — сказал он.

Глава Нижнего Тагила Сергей Носов ранее также прокомментировал перенос выставки: «Вот Эдуард Эргартович Россель звонил, говорит: “Сергей Константинович, переговори лично с Мантуровым (министр промышленности РФ)”. Я как Носов Сергей Константинович могу переговорить, но у меня, как у главы города, есть определённая субординация, поэтому говорить буду только с областью. Мы готовы помочь в обосновании, в расчётах, в аргументах, но… работа с федеральным правительством строится через региональные структуры. И этим нужно было заниматься ещё год назад. Есть постановление РФ о проведении выставки в 2017 году, его пока никто не отменял. Но могу констатировать, что нет движения и по организации выставки в Тагиле. Ждём решений».