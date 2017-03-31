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13:31 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Южноуральцы тянут с оплатой налогов на доходы

Только в Магнитогорске в должниках числятся 4,5 тысячи человек.

Южноуральцы не торопятся платить налог на доходы. Только на юге региона на карандаше у сотрудников фискальной службы — 4,5 тысячи человек. А подали декларации только 800 магнитогорцев, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

«Мы сформировали уже списки налогоплательщиков, у которых есть обязанность по предоставлению данных деклараций, направили им информационные письма», — комментирует Инна Антоненко, заместитель начальника межрайонной ИФНС России № 17 по Челябинской области.

«Это физические лица, которые получили доход от продажи имущества, которое находилось в собственности менее трёх лет, то есть квартиры, машины, гаражи, садовые домики», — отмечает Светлана Климова, начальник отдела проверок ИФНС России № 17 по Челябинской области.

Декларировать также нужно выигрыш в лотерею, крупные подарки, земельные участки. Документ о полученных в 2016 году доходах необходимо предоставить до 2 мая.

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