Автобус № 29 будет ходить до микрорайона «Просторный», об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

Путь следования автобуса с 3 апреля будет продлен в прямом и обратном направлениях от остановки общественного транспорта Северо-Чемской жилмассив по улицам Комсомольская, Бронная, Александра Чистякова до остановочного пункта общественного транспорта, расположенного в районе дома по адресу: Бронная № 32/1.

Маршруту присвоено наименование — «Юго-Западный жилмассив — ул. Александра Чистякова».

«Это сделано с целью улучшения транспортного обслуживания жителей города Новосибирска», — рассказали в муниципалитете.

Все льготы по транспортным картам для пассажиров сохраняются.