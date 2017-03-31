Автобус № 29 будет ходить до микрорайона «Просторный»
Теперь маршруту присвоено наименование «Юго-Западный жилмассив — ул. Александра Чистякова», рассказали в мэрии Новосибирска.
Теперь маршруту присвоено наименование «Юго-Западный жилмассив — ул. Александра Чистякова», рассказали в мэрии Новосибирска.
Автобус № 29 будет ходить до микрорайона «Просторный», об этом сообщает
Путь следования автобуса с 3 апреля будет продлен в прямом и обратном направлениях от остановки общественного транспорта
Маршруту присвоено наименование — «Юго-Западный жилмассив — ул. Александра Чистякова».
«Это сделано с целью улучшения транспортного обслуживания жителей города Новосибирска», — рассказали в муниципалитете.
Все льготы по транспортным картам для пассажиров сохраняются.