Расширен список домов, на которые выделят льготные кредиты

В стране регулярно утверждаются перечни домов, которые строятся с господдержкой. Поскольку появились дополнительные средства, Минстройархитектуры дополнило список домов для льготников, пишет tut.by.

Выдавать эти деньги очередникам планировалось в виде кредитов по ставкам, уменьшенным на 50% ставки рефинансирования Нацбанка.

Напомним, дешевые кредиты Беларусбанк будет выдавать только очередникам, направленным на строительство от местного исполкома, и только в домах, которые входят в перечень Минстройархитектуры.

А перечень вырос на 21 позицию.

Дополнительное льготное финансирования получили панельные новостройки:

— два дома в Бресте, в районе ЮЗМР-4;.

— один дом в Кобрине — в 4-м микрорайоне;.

— два дома в Витебске, в Билево-3 и на 1-й Пролетарской;.

— один дом в Новополоцке, в 9-м микрорайоне;.

— дом в Полоцке, а районе «Аэропорт»;.

— дом в Орше, на ул. Якубовского;.

— два дома в Гомеле, на Федюнинского и в 104-м микрорайоне;.

— два дома в Гродно, один в ЖК «Колбасино», второй в «Южном-3»;.

— в Минской области включены дом ЖСПК «Эксперт-2015» и дома ЖСПК «Копище-2016» на 479 квартир;.

— два дома в Могилеве: на Космонавтов и по пр. Витебскому;.

— два дома в Бобруйске по ул. Шмидта;.

— в Минске дофинансируют три дома: два в Михалово (на Алибегова, 6 и 12 по генплану) и один дом по ул. Колесникова — Проектируемая № 5 в микрорайоне Каменная Горка — 3.