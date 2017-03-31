Минск счел неконструктивным заявление Новака о проблемах на переговорах по газу

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Москва. 31 марта. INTERFAX.RU — Белоруссия считает неконструктивным заявление министра энергетики России Александра Новака о переговорах по газу, заявил в пятницу агентству «Интерфакс» пресс-секретарь белорусского правительства Владислав Сычевич. «Вчера в ряде СМИ была опубликована информация с заявлениями министра энергетики России Александра Новака по итогам переговоров премьер-министров Беларуси и России. В частности, господин Новак отметил недостаточно конструктивную позицию Минска по газовому спору. В этой связи считаем неконструктивным заявление министра, которое не соответствует тому, что на самом деле обсуждалось на встрече», — сказал Сычевич.

Что касается заявлений главы Минэнерго Александра Новака о неготовности Беларуси погасить так называемый долг перед Россией за газ, то белорусская сторона не рассматривает данные средства в качестве долга Владислав Сычевич Пресс-секретарь белорусского правительства

Он подчеркнул, что белорусская сторона неоднократно заявляла и сейчас заявляет о заинтересованности в скорейшем разрешении сложившейся ситуации. «При этом белорусская сторона настаивает либо на безусловном выполнении подписанного в ноябре 2011 года межправительственного соглашения по ценообразованию на газ и сопутствующей нормативно-правовой базы, либо на согласовании сторонами взаимоприемлемых изменений в названное соглашение», — добавил Сычевич.

По информации пресс-секретаря, по итогам состоявшейся вчера встречи стороны договорились продолжить переговоры в конструктивном ключе для достижения взаимоприемлемого результата

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