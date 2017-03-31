Минск счел неконструктивным заявление Новака о проблемах на переговорах по газу
Накануне министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что Россия и Белоруссия не смогли договориться об урегулировании газового конфликта.
Накануне министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что Россия и Белоруссия не смогли договориться об урегулировании газового конфликта.
Москва. 31 марта. INTERFAX.RU — Белоруссия считает неконструктивным заявление министра энергетики России Александра Новака о переговорах по газу, заявил в пятницу агентству «Интерфакс»
«Вчера в ряде СМИ была опубликована информация с заявлениями министра энергетики России Александра Новака по итогам переговоров
Что касается заявлений главы Минэнерго Александра Новака о неготовности Беларуси погасить так называемый долг перед Россией за газ, то белорусская сторона не рассматривает данные средства в качестве долга
Он подчеркнул, что белорусская сторона неоднократно заявляла и сейчас заявляет о заинтересованности в скорейшем разрешении сложившейся ситуации. «При этом белорусская сторона настаивает либо на безусловном выполнении подписанного в ноябре 2011 года межправительственного соглашения по ценообразованию на газ и сопутствующей
Накануне министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что Россия и Белоруссия не смогли договориться об урегулировании газового конфликта.
«Только что закончились переговоры по газовому вопросу между правительствами РФ и Белоруссии, обсудили позиции сторон, еще раз сверили текущую ситуацию. К сожалению, не договорились окончательно об урегулировании конфликта, в первую очередь в результате того, что белорусская сторона не готова погасить накопленный долг без предоставления российской стороной существенных преференций как по цене, так и по срокам, по механизму формирования цены», — сказал Новак журналистам по итогам переговоров.
По словам главы Минэнерго, задолженность Белоруссии сейчас превышает 700 млн долларов.