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10:44 (мск), источник: Sputnik.by

В минском офисе «Белсата» проходят обыски

МИНСК, 31 мар — Sputnik. В Минском офисе польского телеканала «Белсат» проходят обыски, сообщается на сайте телеканала.

«В программный офис возле станции метро “Академия наук” пришли милиционеры с предписанием прокуратуры. В офисе находился журналист Алесь Любенчук. Теперь его телефон выключен», — говорится в сообщении.

Телекан «Белсат» активно освещал серию уличных акций «марши нетунеядцев», которые в феврале-марте проходили в Минске и регионах Беларуси. Журналисты канала неоднократно задерживались в ходе этих акций сотрудниками милиции за нарушение закона «О СМИ» в части, которая запрещает работу иностранным журналистам на территории республики без аккредитации.

Ранее в конце 2016 года МИД Польши объявил, что сокращает финансирование «Белсата». Польские дипломаты говорили о необходимости изменения формата вещания на Беларусь. Политологи в свою очередь предполагали, что изменение политики польских властей может быть связано с потеплением отношений между официальным Минском и Варшавой.

«Белсат» был создан после президентских выборов-2006 в Беларуси как структурная единица Польского телевидения по договору с МИД Польши и должен был вещать на белорусскую аудиторию.

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