В минском офисе «Белсата» проходят обыски
МИНСК, 31 мар — Sputnik. В Минском офисе польского телеканала «Белсат» проходят обыски, сообщается на сайте телеканала.
МИНСК, 31 мар — Sputnik. В Минском офисе польского телеканала «Белсат» проходят обыски, сообщается на сайте телеканала.
«В программный офис возле станции метро “Академия наук” пришли милиционеры с предписанием прокуратуры. В офисе находился журналист Алесь Любенчук. Теперь его телефон выключен», — говорится в сообщении.
Телекан «Белсат» активно освещал серию уличных акций «марши нетунеядцев», которые в
Ранее в конце 2016 года МИД Польши объявил, что сокращает финансирование «Белсата». Польские дипломаты говорили о необходимости изменения формата вещания на Беларусь. Политологи в свою очередь предполагали, что изменение политики польских властей может быть связано с потеплением отношений между официальным Минском и Варшавой.
«Белсат» был создан после президентских выборов-2006 в Беларуси как структурная единица Польского телевидения по договору с МИД Польши и должен был вещать на белорусскую аудиторию.