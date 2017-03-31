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11:34 (мск), источник: Tengrinews

В Алматы подорожают отопление и горячая вода

Тарифы на горячую воду и отопление в Алматы повышаются с 1 апреля, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

«ТОО “Алматинские тепловые сети” извещает потребителей о том, что в соответствии с приказом Департамента комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Алматы № 40-ОД от 6 марта 2017 года “Об утверждении предельных уровней тарифов и тарифной сметы на услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией”, товариществом с ограниченной ответственностью “Алматинские тепловые сети” на 2017 год вводится в действие тариф в размере 1972,16 тенге за гигакалорию с НДС с 1 апреля 2017 года», — сообщает пресс-служба ТОО «Алматинские тепловые сети».

Для тех, кто имеет общедомовые приборы учета тепловой энергии, тариф составит 5509,62 тенге за гигакалорию вместо 4975,34 тенге за гигакалорию. Плата за отопление (в месяц): Октябрь — 35,92 тенге/квадратный метр вместо 32,52 тенге/квадратный метр. Ноябрь — 178,93 тенге/квадратный метр вместо 162,02 тенге/квадратный метр. Декабрь — 238,75 тенге/квадратный метр вместо 216,18 тенге/квадратный метр. Январь — 262,20 тенге/квадратный метр вместо 237,41 тенге/квадратный метр. Февраль — 221,84 тенге/квадратный метр вместо 200,87 тенге/квадратный метр. Март — 177,13 тенге/квадратный метр вместо 160,38 тенге/квадратный метр. Апрель — 35,02 тенге/квадратный метр вместо 31,71 тенге/квадратный метр.

Плата за горячее водоснабжение в отопительной период Жилые многоквартирные здания с высотой 75 метров с централизованным холодным, горячим водоснабжением и канализацией, оборудованные умывальниками, мойками и ванными — 1662,40 тенге/человек вместо 1526,41 тенге/человек. Плата за горячее водоснабжение, при наличии индивидуальных приборов учета горячей воды, — 483,47 тенге/кубический метр вместо 444,39 тенге/кубический метр.

Плата за горячее водоснабжение, в межотопительный период: Жилые многоквартирные здания с высотой 75 метров с централизованным холодным, горячим водоснабжением и канализацией, оборудованные умывальниками, мойками и ванными — 1378,34 тенге/человек вместо 1269,20 тенге/человек. Плата за горячее водоснабжение при наличии индивидуальных приборов учета горячей воды — 445,89 тенге/кубический метр вместо 410,37 тенге/кубический метр. Более подробно с тарифами можно ознакомится здесь. Ранее тариф повышался 1 августа 2016 года и составлял 1863,88 тенге за гигакалорию с НДС.

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