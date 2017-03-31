Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
ДиКаприо скорбит по своей лучшей «экранной маме» Дарлен Кэйтс
Предсказавший триумф Трампа ученый сделал прогноз для Ле Пен
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
Дружба мальчика и собаки с общим диагнозом растрогала соцсети
22-летняя девушка с необычной внешностью стала королевой красоты
EBU хочет добиться участия России в «Евровидении» Организаторы «Евровидения» пообещали защитить право России на участие в конкурсе
На Урале уволят воспитательницу, заставившую ребенка вымыть рот с мылом
Пять звезд, которые были изгоями в школе
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
Путин пошутил над словами главы Исландии об армии страны - СМИ
Храбрящийся Путин, усталый Медведев посетили Север
СМИ: Кети Топурия разводится с мужем
Дочка Эминема выросла настоящей красавицей (фото)
СМИ о том, как на Донбассе сбит вертолет с командирами ВСУ
МВД о поведении полиции на митингах: Так не будет
На МКАД фура разорвала пополам рейсовый автобус (фото)
Toyota готовит новый внедорожник
Фоторепортажи
9Индуистский Новый год
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
1195-летие Ирины Антоновой
12:40 (мск), источник: ТАСС

На Урале планируют запустить производство двухлазерных 3D-принтеров

Проект будет реализован в 2018—2019 годах на площадке Уральского электрохимического комбината.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 марта. /ТАСС/. Производство двухлазерных 3D-принтеров должно быть запущено в 2018—2019 гг. на площадке крупнейшего в мире предприятия по обогащению урана Уральском электрохимическом комбинате (УЭХК, Новоуральск, Свердловская область). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия со ссылкой на заместителя генерального директора по развитию неядерного бизнеса УЭХК Олега Елистратова.

«В 2018—2019 гг. на базе НПО “Центротех” УЭХК планирует запустить производство двухпорошковых и двухлазерных аддитивных машин», — сказали в пресс-службе.

Ранее генеральный директор предприятия Александр Белоусов сообщил ТАСС, что комбинат является индустриальным партнером по созданию 3D-принтера. Он отметил, что в софинансировании с Министерством образования и науки РФ организован пул исполнителей, которые работают над российским мультилазерным 3D-принтером, первый промышленный принтер планируется создать в 2018 году. Белоусов добавил, что предприятие работает над созданием опытной партии металлических порошков к нему, и планируется, что образцы также появятся в 2018 году.

Ранее в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области также сообщали, что кроме производства 3D-принтеров и гранулированных металлических и пластиковых порошков, созданный в регионе научно-производственный консорциум «Аддитивные технологии» ведет работу по разработке нормативно-правовой базы, в частности, создаются паспорта на аддитивные материалы, формируются стандарты выпуска и промышленного применения изделий из них.

Соглашение о создании консорциума было подписано губернатором Свердловской области на «Иннопроме-2016». В рамках него будут реализованы масштабные инвестпроекты, предполагающие создание российских установок порошкового послойного сплавления, опытно-промышленных установок получения металлических порошков, разработку сопутствующих технологий и оснастки. В консорциум вошли УЭХК, Корпорация ВСМПО-АВИСМА, госкорпорация «Ростех», общество «Наука и инновации», Всероссийский институт легких сплавов, опытное конструкторское бюро «Новатор», Машиностроительный завод имени Калинина, Уральский федеральный университет, Уральское отделение РАН.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Полковник СБУ убит в результате взрыва в центре Мариуполя
Белоруссия не признала долг перед Россией за поставки газа
В Чечне приняли закон о праве школьниц носить хиджаб
Госдума разрешит давать детям имена-аббревиатуры
Тиллерсон: главы МИД НАТО обсудят действия против «агрессии РФ»
Двукратный чемпион ОИ Плющенко объявил о завершении карьеры
Полковник СБУ убит в результате взрыва в центре Мариуполя
Илона Маска пригласили на ПМЭФ
Спорт
Россия и Украина будут разведены при жеребьевке Лиги наций Накануне УЕФА опубликовал предварительный расклад в Лиге наций, которая заменит собой большую часть товарищеских матчей
Авто
Две крайности за миллион. «УАЗ Патриот» и Smart fortwo Мало денег – не выпендривайся и будь как все? А посмотрите, какие кардинально разные машины доступны за миллион рублей. Причем, помимо цены, у них есть еще кое-что общее…
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Ольга Орлова рассказала о своей жизни на «периметре» «Дома 2» Новая ведущая реалити-шоу поделилась первыми подробностями о своей работе в популярном телепроекте
Недвижимость
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Каждому пятому застройщику в стране грозит банкротство
Обычные ипотечные ставки стали ниже льготных
Общественники рассказали об изъятии детей за долги по ЖКХ
Леди
Вместо туфель на шпильке: самая модная обувь сезона (фото) Эксперт рассказал «Леди Mail.Ru», какие модели нужно носить с платьями и пальто этой весной
Дети
Алла Пугачева трогательно поблагодарила Преснякова за внука Музыкант принимает поздравления с 49-летием.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь