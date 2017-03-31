На Урале планируют запустить производство двухлазерных 3D-принтеров
Проект будет реализован в 2018—2019 годах на площадке Уральского электрохимического комбината.
Проект будет реализован в 2018—2019 годах на площадке Уральского электрохимического комбината.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 марта. /ТАСС/. Производство двухлазерных 3D-принтеров должно быть запущено в 2018—2019 гг. на площадке крупнейшего в мире предприятия по обогащению урана Уральском электрохимическом комбинате (УЭХК, Новоуральск, Свердловская область). Об этом сообщили ТАСС в
«В 2018—2019 гг. на базе НПО “Центротех” УЭХК планирует запустить производство двухпорошковых и двухлазерных аддитивных машин», — сказали в
Ранее генеральный директор предприятия Александр Белоусов сообщил ТАСС, что комбинат является индустриальным партнером по созданию 3D-принтера. Он отметил, что в софинансировании с Министерством образования и науки РФ организован пул исполнителей, которые работают над российским мультилазерным 3D-принтером, первый промышленный принтер планируется создать в 2018 году. Белоусов добавил, что предприятие работает над созданием опытной партии металлических порошков к нему, и планируется, что образцы также появятся в 2018 году.
Ранее в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области также сообщали, что кроме производства 3D-принтеров и гранулированных металлических и пластиковых порошков, созданный в регионе
Соглашение о создании консорциума было подписано губернатором Свердловской области на «Иннопроме-2016». В рамках него будут реализованы масштабные инвестпроекты, предполагающие создание российских установок порошкового послойного сплавления,