На Урале планируют запустить производство двухлазерных 3D-принтеров

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 марта. /ТАСС/. Производство двухлазерных 3D-принтеров должно быть запущено в 2018—2019 гг. на площадке крупнейшего в мире предприятия по обогащению урана Уральском электрохимическом комбинате (УЭХК, Новоуральск, Свердловская область). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия со ссылкой на заместителя генерального директора по развитию неядерного бизнеса УЭХК Олега Елистратова.

«В 2018—2019 гг. на базе НПО “Центротех” УЭХК планирует запустить производство двухпорошковых и двухлазерных аддитивных машин», — сказали в пресс-службе.

Ранее генеральный директор предприятия Александр Белоусов сообщил ТАСС, что комбинат является индустриальным партнером по созданию 3D-принтера. Он отметил, что в софинансировании с Министерством образования и науки РФ организован пул исполнителей, которые работают над российским мультилазерным 3D-принтером, первый промышленный принтер планируется создать в 2018 году. Белоусов добавил, что предприятие работает над созданием опытной партии металлических порошков к нему, и планируется, что образцы также появятся в 2018 году.

Ранее в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области также сообщали, что кроме производства 3D-принтеров и гранулированных металлических и пластиковых порошков, созданный в регионе научно-производственный консорциум «Аддитивные технологии» ведет работу по разработке нормативно-правовой базы, в частности, создаются паспорта на аддитивные материалы, формируются стандарты выпуска и промышленного применения изделий из них.