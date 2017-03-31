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12:30 (мск), источник: Интерфакс

Илона Маска пригласили на ПМЭФ

Основателя компаний Tesla и SpaceX включили в шорт-лист премии «Глобальная энергия».

Источник: Reuters

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU — Американскому миллиардеру, основателю и главе компаний Tesla и SpaceX Илону Маску направлено приглашение принять участие в Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет с 1 по 3 июня, сообщил «Интерфаксу» представитель организатора ПМЭФ — фонда «Росконгресс».

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«Мы будем рады видеть Илона Маска на ПМЭФ — площадке, которая традиционно собирает лидеров мирового бизнеса и политики», — сообщил директор «Росконгресса» Александр Стуглев.

В четверг стало известно, что Маска включили в шорт-лист премии «Глобальная энергия» («за исключительные организационные и научные усилия, направленные на создание совершенно нового, экологически чистого электромобиля и аккумуляторов энергии»), вручение которой по традиции происходит на полях ПМЭФ с участием президента Владимира Путина.

Если Маск примет приглашение, это будет не первое его посещение России. В начале 2000-х он дважды приезжал в Москву для переговоров о покупке ракетных технологий. Потерпев в итоге неудачу, Маск решил построить ракету силами собственной компании, говорилось в выдержках из биографической книги о бизнесмене, которые в 2015 году публиковались на сайте Bloomberg.

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