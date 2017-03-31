Региональный закон о капремонте многоквартирных домов изменился

Соответствующие изменения в областной закон одобрил комитет донского парламента по строительству.

Напомним, сейчас для подобного перехода собственникам жилья нужно 18 месяцев. По мнению депутатов, это позволит более оперативно решать вопросы по капитальному ремонту, а также повысит меру ответственности граждан.

«Мне кажется, этот путь, когда мы людям отдадим эти деньги и когда они начнут их по копеечке собирать и рассматривать эти проекты вплоть до кирпичика, тогда они будут понимать, что будет сделано, как будет сделано и с каким качеством», — говорит председатель комитета Законодательного собрания Ростовской области по строительству Евгений Шепелев.