На ремонт донских дорог выделят средства из дорожного фонда страны

Так среди ряда регионов масштабные дорожные работы проведут и в Ростовской области.

Росавтодор уже заключил соглашения о предоставлении трансферта.

По условиям программы софинансирования, каждый вложенный из федерального фонда рубль будет удвоен из регионального бюджета. Таким образом, на ремонт региональных дорог в общем объеме будет выделено около 63 миллиардов рублей.