На ремонт донских дорог выделят средства из дорожного фонда страны
До конца 2017 года за счет средств федерального дорожного фонда будет отремонтировано 4,5 тысячи километров дорог. На эти цели из госбюджета выделено 30 миллиардов рублей.
До конца 2017 года за счет средств федерального дорожного фонда будет отремонтировано 4,5 тысячи километров дорог. На эти цели из госбюджета выделено 30 миллиардов рублей.
Так среди ряда регионов масштабные дорожные работы проведут и в Ростовской области.
Росавтодор уже заключил соглашения о предоставлении трансферта.
По условиям программы софинансирования, каждый вложенный из федерального фонда рубль будет удвоен из регионального бюджета. Таким образом, на ремонт региональных дорог в общем объеме будет выделено около 63 миллиардов рублей.