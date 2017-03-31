Установлена новая минимальная цена пачки сигарет в Казахстане
Минимальная стоимость пачки сигарет с фильтром, без фильтра и папирос установлена на уровне 300 тенге.
Минимальная стоимость пачки сигарет с фильтром, без фильтра и папирос установлена на уровне 300 тенге.
Правительство приняло соответствующую поправку в постановление от 4 апреля 2007 года «Об установлении минимальных розничных цен на сигареты с фильтром».
«Установить минимальные розничные цены на 20 (двадцать) сигарет с фильтром, без фильтра и папирос в размере трехсот тенге», — говорится в тексте поправки.
Изменения в постановлении вступают в силу с 3 апреля 2017 года. Согласно предыдущим поправкам, пачка сигарет стоила минимум 270 тенге.