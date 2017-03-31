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11:30 (мск), источник: 365info.kz

Установлена новая минимальная цена пачки сигарет в Казахстане

Минимальная стоимость пачки сигарет с фильтром, без фильтра и папирос установлена на уровне 300 тенге.

Источник: 365info.kz

Правительство приняло соответствующую поправку в постановление от 4 апреля 2007 года «Об установлении минимальных розничных цен на сигареты с фильтром».

«Установить минимальные розничные цены на 20 (двадцать) сигарет с фильтром, без фильтра и папирос в размере трехсот тенге», — говорится в тексте поправки.

Изменения в постановлении вступают в силу с 3 апреля 2017 года. Согласно предыдущим поправкам, пачка сигарет стоила минимум 270 тенге.

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