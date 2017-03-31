Правительство Москвы задумалось о льготной ипотеке для жителей сносимых пятиэтажек

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU — Московские власти рассматривают возможность запуска программы льготной ипотеки в рамках реновации жилого фонда в городе, заявил «Интерфаксу» заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в пятницу.

«Мы не исключаем, что часть жителей сносимых домов при переселении захочет улучшить свои жилищные условия за счет покупки дополнительных площадей. Для этих целей, в настоящее время рассматриваются варианты льготной ипотеки, но механизм пока не проработан», — сказал Хуснуллин. Заместитель мэра не исключил, что в этой части программы может быть привлечено АИЖК, однако окончательного решения еще нет.

При этом Хуснуллин подчеркнул, что переселенцам в обязательном порядке предоставят квартиры с таким же количеством комнат, как и в старой квартире, однако вырастет нежилая площадь — кухня, санузлы, прихожая.

Как сообщалось, 21 февраля президент РФ Владимир Путин на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным заявил, что считает целесообразным снос всех пятиэтажек вместо их капремонта. По планам столичных властей, после завершения в 2018 году программы сноса жилья первого периода индустриального домостроения, в которую вошло 1722 дома площадью 6,3 млн кв.м, город приступит к полной ликвидации оставшегося пятиэтажного фонда.

Новая программа сноса пятиэтажек затронет около 8 тыс. домов, в которых проживает 1,6 млн москвичей. Собянин возглавил штаб по реализации программы реновации жилищного фонда.