Крым и Севастополь в 2017 году рассчитывают нарастить ввод жилья

СЕВАСТОПОЛЬ, 31 марта. /ТАСС/. Ввод жилья в Крыму и Севастополе в этом году должен заметно вырасти. Как уверены местные власти, в целом переход к применению российских норм в сфере жилого строительства на полуострове закончился, и отрасль готова к дальнейшему развитию.

«Ситуация нормализуется, идет постепенный рост ввода жилья, и сейчас вводятся те дома, которые начали строиться уже в российском Крыму, и они проектировались и строились по российским стандартам», — сообщил ТАСС министр строительства и архитектуры региона Сергей Кононов.

Результаты в цифрах.

О том, что с 2015 года в обоих субъектах наблюдается постепенный рост ввода нового жилья, говорят цифры. Если в 2015 году в Севастополе было введено в эксплуатацию 136,6 тыс. кв. м жилплощади, в 2016 году — уже 292,2 тыс. кв. м. В Республике Крым в 2016 году было введено 284,9 тыс. кв. м жилья — на 13% больше, чем в 2015 году.

Планы на текущий год также заложены с ростом. В Крыму, например, в этом году рассчитывают ввести более 300 тыс. кв. м новой жилплощади — на 5% больше, чем в прошлом году. В Севастополе динамику закладывают еще выше и планируют прирост по вводу жилья до 26% (368,1 тыс. кв. м жилья). Однако пока все жилье, которое вводится в эксплуатацию в Севастополе с 2014 года, — это недвижимость, строительство которой началось при Украине. «Порядка 90% строительства объектов осуществляется по ранее выданным исходно- разрешительным документам Украины», — рассказали в правительства города.

В текущем году власти рассчитывают официально ввести в строй и те дома, которые уже построены и где живут люди, однако разрешение на сдачу в эксплуатацию до сих пор по разным причинам так и не было получено. Среди проблем, которые сопровождают ввод в эксплуатацию таких зданий, местные власти называют, в частности, несоответствие фактически построенного дома объемам строительства, указанным в украинских документах; строительство домов на участках с иным разрешенным видом использования; несоответствие домов градостроительным условиям и т. д. «Мы разбираемся с тем списком, где дома уже построены и там живут люди, но они не сданы, будем их принимать», — сообщил врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников, поясняя столь внушительную динамику.

Несмотря на то, что сейчас только два дома в Севастополе подходят под действие федерального закона об участии в долевом строительстве (214 ФЗ), власти уверены, что в городе созданы все условия для применения российских норм. «Начиная с 2015 года на территории города Севастополя в соответствии с данным Федеральным законом стали заключаться договоры участия в долевом строительстве, которые прошли обязательную государственную регистрацию в Севреестре», — пояснили в городском правительстве.

Генплан — в помощь застройщикам.

После воссоединения Крыма с Россией власти двух субъектов предприняли все необходимые меры, чтобы существовавший на тот момент строительный рынок продолжал работать. «Никаких проблем у застройщиков по вводу объектов в эксплуатацию не возникло. Нормативы, которые мы предусмотрели как переходные, позволяли нам ввести начатые при Украине объекты в эксплуатацию. Украинские документы были признаны действующими», — пояснил глава Минстроя Крыма Кононов.

Однако нерешенные проблемы все же остаются, одна из них — отсутствие документов территориального планирования, разработанных по стандартам РФ. Поэтому и в Крыму, и в Севастополе сейчас разрабатываются генпланы, которые должны быть утверждены в этом году.

«Всего должны быть разработаны и утверждены генпланы 254 поселений Крыма и правила землепользования на них. Вместе с тем, до утверждения этих документов для выдачи исходных данных применяется градостроительная документация, действовавшая в регионе до 21 марта 2014 года», — сказал Кононов.

Аналогичным образом ситуация складывается и в Севастополе, где до конца 2017 года должен появиться генплан города, правила землепользования и застройки, а также временные региональные нормативы градостроительного проектирования.

Необходима комплексная застройка.

Как пояснили в правительстве Севастополя, после утверждения генплана и правил землепользования, площадь территорий под жилую застройку в Севастополе составит 610 га. Но еще до утверждения этих документов власти Севастополя начали решать вопрос комплексного подхода к застройке территорий. «В рамках госпрограммы “Развитие земельных и имущественных отношений в городе Севастополе на 2017−2020 годы”, осуществлены мероприятия по формированию земельных участков для комплексного освоения территории, в частности строительства жилья экономкласса», — пояснили в правительстве Севастополя.

Сейчас, по данным властей, в Севастополе для комплексной застройки уже сформированы два земельных участка площадью 70 тыс. и 152 тыс. кв. м. На одном их этих участков, к примеру, планируется строительство жилого комплекса на 7 тыс. квартир, возведение административного, выставочного и спортивного центров, школы, парка площадью 10 га и других объектов инфраструктуры.

По мнению врио губернатора Севастополя, такой комплексный подход к застройке территорий позволит «разгрузить» проблему. Кроме того, власти города готовы пойти на то, чтобы предоставлять застройщикам землю без конкурсов. «Мы должны принять наш документ в Заксобрании и после этого сможем предоставлять землю без конкурса, но с обременениями — обязательствами инвестора построить под ключ сады, школы, дороги», — сказал глава города ТАСС, отметив, что одновременно ведется работа и по возвращению в оборот земельных участков, переданных застройщикам при Украине, но на которых фактически ничего не строилось.

В то же время в Крыму решение вопроса о комплексной застройке территорий власти республики связывают с появлением градостроительной документации. «Отсутствие утвержденной градостроительной документации не дает возможности установить вид разрешенного использования земельного участка, что сдерживает формирование новых земельных участков под жилую застройку», — пояснил Кононов.

Ждут застройщиков с материка.

Власти двух субъектов рассчитывают на то, что с вводом Керченского моста ситуация на строительном рынке может измениться, в частности, за счет появления новых игроков с материка.

«За период с 2014 года по 2017 год строительство объектов капитального строительства осуществляется на территории Севастополя только местными компаниями», — сказали в правительстве города.

По мнению властей, то, что материковые строительные компании не зашли на местный рынок, обусловлено сложной логистикой, удорожанием материалов, а также высокими затратами на строительно-монтажные и проектно- изыскательские работы. Тем не менее, глава Севастополя считает местный строительный рынок привлекательным для инвесторов.

Обеспеченность жильем пока низкая.

И в Крыму, и в Севастополе власти говорят о том, что пока уровень обеспеченности населения жильем не дотягивает до среднероссийского показателя, который на сегодняшний день составляет около 24 кв. м на человека.

«Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя Крыма по итогам 2016 года, составляет 16,5 кв. м», — сказал Кононов. По его словам, чтобы превысить средний уровень РФ по обеспеченности населения жильем, республике нужно построить порядка 8 млн кв. м жилья.

Обеспеченность жильем в Севастополе чуть выше крымской и составляет почти 18 кв. м на человека. Как пояснил врио губернатора города Дмитрий Овсянников, несмотря на высокие прогнозные объемы ввода нового жилья в этом году, необходимо предпринимать меры по запуску строительного рынка, в противном случае будет существенный спад.