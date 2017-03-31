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11:42 (мск), источник: Newtimes.kz

Казахстанцы стали хуже питаться

В 2016 году жители Казахстана ели меньше мяса, рыбы, фруктов и овощей, но увеличили потребление хлеба, жиров и молока, сообщают аналитики ranking.kz.

Источник: Newtimes.kz

Рацион казахстанцев становится все менее разнообразным. В 2016 году граждане РК увеличили потребление хлеба, молока и молочных продуктов, масла, яиц и картофеля, сократив при этом употребление мяса, рыбы, фруктов и овощей. Потребление сладкого в стране за год также уменьшилось.

По предварительным данным, в 2016 году среднестатистический казахстанец съел хлеба и хлебобулочных изделий на 1% больше, чем в предыдущем году. Потребление молока и молочных продуктов за год выросло на 1,2%, яиц — на 0,7%, картофеля на 0,5%. Довольно резко в прошлом году выросло использование масла и жиров в домохозяйствах РК, на 1,9%.

В тоже время в рационе жителей РК стало меньше «здоровых» продуктов. За год потребление мяса и мясных продуктов сократилось на 0,6%, овощей (за исключением картофеля) — на 0,5%.

Цены в стране выросли настолько, что казахстанцам приходится отказываться от потребления фруктов (-4,5%), рыбы и морепродуктов (-3,7% за год), а также сладкого (-3%).

На предпочтения жителей республики в еде ощутимо повлияла экономическая ситуация и связанные с ней падение доходов населения и рост инфляции.

Напомним, что в 2016 году реальные денежные доходы в стране сократились на 4,5% по сравнению с уровнем предыдущего года. Это первое годовое сокращение показателя с 2010 года.

При этом рост цен на продукты питания бьет рекорды, по итогам 2016 года цены на основные продовольственные товары выросли на 9,7%.

Сельские жители продолжают питаться хуже горожан, однако в прошлом году этот разрыв сократился.

В среднем в 2016 году городское население съедало мяса и мясных продуктов на 9% больше, чем селах, однако в 2015 году разрыв составлял 10%.

Рыбы и морепродуктов в городах Казахстана в прошлом году потребляли всего на 0,4% больше, чем в сельской местности. В 2015 году разница в потреблении составляла 3% в пользу горожан.

Фруктов в городах РК в прошлом году было съедено на 12% больше, чем в селах — в 2015 году уровень городского потребления превышал сельское на 21%.

При этом овощей сельчане Казахстана в прошлом году стали есть в среднем больше, чем городские жители — на 1%. В 2015 году объем потребления был выше в городах — на 0,3%.

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