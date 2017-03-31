В Челябинске создадут единое парковочное пространство

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе главы региона, на сегодняшний день в рамках подготовки к запуску проекта формируется соответствующая нормативно-правовая база муниципального и областного законодательства. Инвесторы предложили модель, которая уже успешно реализована в Краснодаре и Белгороде, и с начала года стартовала в Екатеринбурге.

«К саммитам ШОС и БРИКС, а также к планируемым большим международным мероприятиям, надо наводить порядок в городе. Гостевые маршруты Челябинска обязательно должны быть связаны с реализуемым проектом», — подчеркнул глава региона.

Глава региона отметил, что данный проект способствует нормализации экологической ситуации в городе. Создание в городе единого парковочного пространства соответствует требованиям современного мегаполиса и позволяет стимулировать горожан сокращать использование личного транспорта в пользу общественного.