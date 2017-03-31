Омичи стали реже снимать деньги и переходят на безнал
Число покупок по безналичному расчету увеличилось на 23%.
Число покупок по безналичному расчету увеличилось на 23%.
По данным на начало года, на территории региона выпущено более 3 млн банковских карт, причем все чаще они используются как платеж инструмент, то есть для оплаты товаров и услуг, а для снятия наличных денег, рассказала управляющая омским отделением Центробанка России Анастасия Костромина.
Хотя в процентном соотношении операции по получению наличных заметно превалируют над безналичными расчетами в
Анастасия Костромина, управляющая отделением по Омской области Сибирского главного управления ЦБ РФ:
— Одной из причин активного роста безналичных платежей стало развитие инфраструктуры, особенно — увеличение числа