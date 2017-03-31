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12:28 (мск), источник: Om1.ru

Омичи стали реже снимать деньги и переходят на безнал

Число покупок по безналичному расчету увеличилось на 23%.

По данным на начало года, на территории региона выпущено более 3 млн банковских карт, причем все чаще они используются как платеж инструмент, то есть для оплаты товаров и услуг, а для снятия наличных денег, рассказала управляющая омским отделением Центробанка России Анастасия Костромина.

Хотя в процентном соотношении операции по получению наличных заметно превалируют над безналичными расчетами в торгово-сервисных сетях, темпы прироста объема безналичных операций в 2016 году превысили 23%, в то время как операций по выдаче денег — 7%.

Анастасия Костромина, управляющая отделением по Омской области Сибирского главного управления ЦБ РФ:

 — Одной из причин активного роста безналичных платежей стало развитие инфраструктуры, особенно — увеличение числа POS-терминалов. На 1 января 2016 года в организациях торговли в Омской области работало 17,4 электронных терминалов, а на 1 января этого года — более 21 тысячи.

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