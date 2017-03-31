Доходная часть бюджета Перми за 2016 год увеличилась на 2 млрд руб

Как сообщают в департаменте финансов администрации Перми, в 2016 году в городской бюджет поступили доходы в размере 24,3 млрд руб.

Таким образом, по сравнению с 2015 годом доходная часть городского бюджета увеличилась на 2 млрд руб. В первую очередь это связано с привлечением средств из федерального и краевого бюджетов на строительство новой школы «Мастерград» и на ремонт автомобильных дорог.

В структуре доходов бюджета города на налоговые и неналоговые доходы приходится 60% от общего объёма доходов, на безвозмездные поступления из федерального и краевого бюджетов — 40%.

Основным источником доходов является налог на доходы физических лиц (7,2 млрд руб.), поступления от имущественных налогов (4,1 млрд руб.).

Расходная часть городского бюджета была исполнена на 23,9 млрд рублей или 97%.

64% от общего объёма расходов бюджета пришлось на социальную сферу. На бюджетные инвестиции было направлено 3,4 млрд руб. — приобретены здания для размещения детских садов на 660 мест и построена школа «Мастерград» на 1 тыс. 200 мест.

Площадь расселённого жилищного фонда составила 25,9 тыс. кв. м — жилищные условия улучшили 754 семьи. В 2016 году было начато строительство муниципального дома на ул. Баранчинская.

Также завершена реконструкция транспортных развязок на ул. Макаренко и площади Восстания.

Начата реконструкция пересечения улицы Героев Хасана и Транссибирской магистрали.

Публичные слушания по отчёту об исполнении городского бюджета за прошлый год пройдут в мае.

Источник — администрация Перми.