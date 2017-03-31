Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кончаловский и Высоцкая стали триумфаторами премии «Ника»
Американский посол ответил на предложение вернуть Аляску России
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
Кадыров и Галустян сняли шуточный ответ НАТО (видео)
Дочка Эминема выросла настоящей красавицей (фото)
EBU хочет добиться участия России в «Евровидении» Организаторы «Евровидения» пообещали защитить право России на участие в конкурсе
Имена «Ренат» и «Эльмира» выведут из-под запрета
Пять звезд, которые были изгоями в школе
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
В Новой Москве начнут сносить старое жилье
Путин пошутил над словами главы Исландии об армии страны - СМИ
Храбрящийся Путин, усталый Медведев посетили Север
22-летняя девушка с необычной внешностью стала королевой красоты
СМИ: Бывший муж Ольги Бузовой снова женится (фото)
СМИ: все двигатели для ракет России оказались бракованными
Храбрящийся Путин, усталый Медведев на Севере
На МКАД фура разорвала пополам рейсовый автобус (фото)
Toyota готовит новый внедорожник
Фоторепортажи
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
13Теракт в центре Лондона
10Последствия циклона «Дебби»
9Индуистский Новый год
13:23 (мск), источник: NewsKo

Доходная часть бюджета Перми за 2016 год увеличилась на 2 млрд руб

Администрация Перми внесла в городскую думу отчёт об исполнении бюджета за прошлый год.

Как сообщают в департаменте финансов администрации Перми, в 2016 году в городской бюджет поступили доходы в размере 24,3 млрд руб.

Таким образом, по сравнению с 2015 годом доходная часть городского бюджета увеличилась на 2 млрд руб. В первую очередь это связано с привлечением средств из федерального и краевого бюджетов на строительство новой школы «Мастерград» и на ремонт автомобильных дорог.

В структуре доходов бюджета города на налоговые и неналоговые доходы приходится 60% от общего объёма доходов, на безвозмездные поступления из федерального и краевого бюджетов — 40%.

Основным источником доходов является налог на доходы физических лиц (7,2 млрд руб.), поступления от имущественных налогов (4,1 млрд руб.).

Расходная часть городского бюджета была исполнена на 23,9 млрд рублей или 97%.

64% от общего объёма расходов бюджета пришлось на социальную сферу. На бюджетные инвестиции было направлено 3,4 млрд руб. — приобретены здания для размещения детских садов на 660 мест и построена школа «Мастерград» на 1 тыс. 200 мест.

Площадь расселённого жилищного фонда составила 25,9 тыс. кв. м — жилищные условия улучшили 754 семьи. В 2016 году было начато строительство муниципального дома на ул. Баранчинская.

Также завершена реконструкция транспортных развязок на ул. Макаренко и площади Восстания.

Начата реконструкция пересечения улицы Героев Хасана и Транссибирской магистрали.

Публичные слушания по отчёту об исполнении городского бюджета за прошлый год пройдут в мае.

Источник — администрация Перми.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Замкнутый круг
Кремль прокомментировал вопрос ношения хиджабов в школах
Белоруссия не признала долг перед Россией за поставки газа
Жириновский: Нужно отпустить всех задержанных после митингов
Тиллерсон: Главы МИД НАТО обсудят действия против «агрессии РФ»
Евгений Плющенко объявил о завершении карьеры
Полковник СБУ убит в результате взрыва в центре Мариуполя
Илона Маска пригласили на ПМЭФ
Спорт
Семак vs Семин, Гончаренко vs Скрипченко, южное дерби в Ростове Выделяем главные интриги 21-го тура чемпионата России
Авто
Две крайности за миллион. «УАЗ Патриот» и Smart fortwo Мало денег – не выпендривайся и будь как все? А посмотрите, какие кардинально разные машины доступны за миллион рублей. Причем, помимо цены, у них есть еще кое-что общее…
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Пореченков разоблачил «Битву экстрасенсов» Слова бывшего ведущего популярного телешоу в эфире «Нашего радио» возмутили не только участников проекта, но и его коллег
Недвижимость
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
В Петербурге проложат первую ветку открытого метро
Путин разрешил отбирать земли для госнужд у частников
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
Леди
Вместо туфель на шпильке: самая модная обувь сезона (фото) Эксперт рассказал «Леди Mail.Ru», какие модели нужно носить с платьями и пальто этой весной
Дети
Имена «Ренат» и «Эльмира» выведут из-под запрета В Госдуме предлагают не вводить норму, запрещающую называть детей аббревиатурами.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь