5 тыс. омичей стали владельцами карты национальной платёжной системы

5 тысяч омичей получили карту «МИР» к началу текущего года. В регионе активно проводится работа с кредитными организациями (филиалами) по обеспечению готовности их банкоматных сетей к приему карты «МИР».

«Важно было сделать так, чтобы картой было удобно пользоваться в привычных местах. Сейчас в Омской области карту принимает около 1 тысячи банкоматов и 15 тысяч терминалов. Эта работа продолжается», — говорит Анастасия Костромина, управляющий отделением по Омской области Сибирского главного управления Центрального банка РФ.

Основной задачей в ближайшие три года значится поэтапный переход расчётов по выплатам зарплаты бюджетникам и пенсий пенсионерам на карту платёжной системы «МИР».

Кстати, по данным на 1 января 2017 года на территории Омской области всего было выпущено около 3 млн карт. С каждым годом они всё чаще используются как платёжный инструмент для оплаты товаров и услуг, а не только для снятия наличных денег. Так, по данным отделения по Омской области Сибирского главного управления Центрбанка РФ, темпы прироста объёмов безналичных операций в 2016 году в регионе превысили 23%. В то время как темпы прироста операций по получению наличных составили всего 7%.

Одной из причин тенденции можно считать внедрение соответствующей инфраструктуры. Если в начале прошлого года в организациях торговли в регионе работали всего 17, 4 электронных терминалов, то на 1 января 2017 года — их стало более 21 тысячи.