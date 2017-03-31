В Уфе изменили правила пассажирских перевозок
До этого некоторые компании не могли пробиться на рынок.
До этого некоторые компании не могли пробиться на рынок.
Столичная прокуратура потребовала изменить порядок проведения конкурса в сфере пассажирских перевозок. И чиновники вняли доводам.
Оказалось, что раньше были преимущества у фирм, имеющим опыт перевозок более 12 лет. При этом
— Это могло привести к ограничению конкуренции на рынке пассажирских перевозок, а пробелы в правовом регулировании некоторые конкурсанты могли использовать для создания преимущества, — пояснили в
После вмешательства надзорного органа уфимский Горсовет внес в Положение поправки.