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13:15 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе изменили правила пассажирских перевозок

До этого некоторые компании не могли пробиться на рынок.

Источник: РИА "Новости"

Столичная прокуратура потребовала изменить порядок проведения конкурса в сфере пассажирских перевозок. И чиновники вняли доводам.

Оказалось, что раньше были преимущества у фирм, имеющим опыт перевозок более 12 лет. При этом по-настоящему важным критериям, таким как количество ДТП, характеристики автобусов — не уделялось должного внимания. Более того: в документах не было прописано, как оценивать определенных категории претендентов.

— Это могло привести к ограничению конкуренции на рынке пассажирских перевозок, а пробелы в правовом регулировании некоторые конкурсанты могли использовать для создания преимущества, — пояснили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

После вмешательства надзорного органа уфимский Горсовет внес в Положение поправки.

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