После 15 апреля в Кишиневе многие маршрутки могут исчезнуть

В этот период на станциях техосмотра в Кишиневе проверят состояние микроавтобусов, внутренний и внешний вид машин на соответствие Правилами обязательного технического тестирования транспортных средств.

После проверки управление общественного транспорта и путей сообщения запретит эксплуатацию микроавтобусов, которые не пройдут техосмотр в указанные сроки, а также запретят оказывать услуги по пассажирским перевозкам в случае, если экономический агент не присутствовал на техосмотре или он не прошел проверку.