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12:43 (мск), источник: Sputnik.md

После 15 апреля в Кишиневе многие маршрутки могут исчезнуть

КИШИНЕВ, 31 мар — Sputnik. В период 4—15 апреля в Кишиневе пройдет первый этап техосмотра транспортных средств, авторизированных для перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам.

Источник: Sputnik.md

В этот период на станциях техосмотра в Кишиневе проверят состояние микроавтобусов, внутренний и внешний вид машин на соответствие Правилами обязательного технического тестирования транспортных средств.

После проверки управление общественного транспорта и путей сообщения запретит эксплуатацию микроавтобусов, которые не пройдут техосмотр в указанные сроки, а также запретят оказывать услуги по пассажирским перевозкам в случае, если экономический агент не присутствовал на техосмотре или он не прошел проверку.

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