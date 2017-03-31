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13:03 (мск), источник: ИА Татар-информ

Турецкая компания «Гемонт» может создать в Татарстане комплекс по выпуску листового проката

(Казань, 31 марта, «Татар-информ»). Премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков обсудил дальнейшие пути развития сотрудничества с генеральным директором турецкой компании «Гемонт» Мухиттином Акташем.

В частности, генеральный директор ООО «Гемонт» представил проект создания на территории республики металлургического комплекса по выпуску листового проката, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Приветствуя гостей, Ильдар Халиков отметил, что для Татарстана Турция является стратегическим партнером: в минувшем году внешнеторговый оборот превысил 200 млн. долларов США. «Турецкие производители верят в нашу республику и локализуют здесь свои мощности. На сегодняшний день на территории Татарстана работают такие компании, как “Кастамону”, “Шишеджам”, “Хаят Кимья”, “Джошкуноз”, “Колуман”, “Аутомотив Гласс Альянс Рус”, “Тирсан” и многие другие. Мы постоянно ведем переговоры как минимум с двумя десятками инвесторов из Турции», — подчеркнул он.

И. Халиков заметил, что ранее компания «Гемонт» хорошо зарекомендовала себя в Татарстане. Он поблагодарил г-на Акташа за сотрудничество с АО «ТАИФ-НК» и большой объем качественно выполненных строительно-монтажных работ в нижнекамском Комплексе глубокой переработки тяжелых остатков.

В прошедшей в Доме Правительства республики встрече также приняли участие вице-премьер — министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов, и. о. министра экономики РТ Рустем Сибгатуллин, помощник Премьер-министра РТ Назиль Насибуллин, представители министерств и ведомств Татарстана.

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