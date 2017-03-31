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12:44 (мск), источник: РИА Крым

В Крыму и Белоруссии заявили о намерении возобновить прямое авиасообщение

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар — РИА Новости (Крым). Для укрепления экономических связей и социально-культурного сотрудничества между Крымом и Белоруссией необходимо решить проблемы с транспортной логистикой, в том числе восстановить авиасообщение. Об этом в ходе видеомоста Москва-Симферополь-Минск, приуроченном ко Дню единения народов России и Белоруссии, в МИА «Россия сегодня» сообщил член Комитета СФ по международным делам, председатель Русской общины Крыма Сергей Цеков.

Источник: РИА "Новости"

«Многие хотели бы восстановить авиасообщение между Минском и Симферополем, сейчас есть определенные сложности. Но я думаю, что после детальной и тщательной проработки это будет реализовано», — сказал Цеков.

По его словам, крымчане проявляют интерес к Белоруссии и совершают частные туристические поездки в страну.

Решение логистических трудностей важно и для граждан Белоруссии, поскольку Крым для многих белорусов является излюбленным местом отдыха, отметил председатель координационного совета руководителей белорусских общественных объединений российских соотечественников при Посольстве Российской Федерации в Республике Беларусь Андрей Геращенко. Раньше белорусы ездили на отдых в Крым через Украину, однако в свете нынешней политической ситуации в сопредельном государстве это затруднительно и «многие белорусы взяли паузу в крымском отдыхе».

«После событий на Украине связь затруднена, и когда будет открыт мост через Керченский пролив, можно будет ездить через территорию России. Напрямую через Украину ехать затруднительно. При нынешнем режиме на Украине если люди себя обозначают сторонниками союзного государства и сторонниками присоединения Крыма, то у них могут возникнуть некоторые проблемы. То есть востребованность в отдыхе в Крыму есть, но логистика этот процесс затрудняет», — сказал Геращенко.

Повысить информированность граждан обеих государств, в том числе о туристических возможностях регионов и логистических вопросах, может единый интернет-портал, уверен председатель РОО «Белорусская община Крыма» Роман Чегринец. По его словам, во время его недавней поездки в Минск он «наслушался баек о Крыме и происходящих тут событиях», поэтому создание такого единый сайт позволит людям обмениваться вопросами и формировать правильное мнение о происходящих на полуострове событиях.

«Наша идея — сделать портал “Беларусь-Крым”, который покажет настоящую жизнь в Крыму, поможет убрать все эти байки и будет приглашать наших белорусских друзей по разным направлениям посетить полуостров. Обоюдно он будет работать и для крымских туристов, которые хотят побывать в Белоруссии», — рассказал Чегринец.

2 апреля в 1996 году президенты двух стран подписали в Москве договор «Об образовании Сообщества России и Белоруссии». Ровно через год был подписан договор «О Союзе Беларуси и России», давший новый импульс процессу всеобъемлющей интеграции, которая успешно продолжается все эти годы.

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