С 1 апреля в Сочи подорожает проезд в пригородных «Ласточках»
Между тем, на официальных ресурсах нет информации об подорожании проезда.
Между тем, на официальных ресурсах нет информации об подорожании проезда.
С 1 апреля поездка в пригородных поездах «Ласточка» обойдется дороже. Стоимость проезда за одну пригородную зону возрастает с 30руб. до 34 руб. Так за билет
Информация о подорожании проезда транслируется по громкой связи в вагонах пригородных поездов. Однако ни на одном из официальных ресурсов — ни на сайте РЖД, ни на сайте компании «Кубань экспресс-пригород» — не удалось найти информацию об удорожании проезда. На вопрос о повышении стоимости не смогли ответить и операторы «горячей линии» (8−800−755−00−00). Лишь в кассах железнодорожного вокзала подтвердили информацию о подорожании поездок на пригородных поездах «Ласточка» с 1 апреля, сообщает «Макс портал».
Ранее, с 1 марта 2017 года, ОАО «Кубань Экспресс-Пригород» снизил стоимость проезда на участках