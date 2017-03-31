С 1 апреля в Сочи подорожает проезд в пригородных «Ласточках»

С 1 апреля поездка в пригородных поездах «Ласточка» обойдется дороже. Стоимость проезда за одну пригородную зону возрастает с 30руб. до 34 руб. Так за билет Адлер-Сочи, к примеру, придется заплатить 102 руб., тогда как до 1 апреля цена билета составляла 90 руб.

Информация о подорожании проезда транслируется по громкой связи в вагонах пригородных поездов. Однако ни на одном из официальных ресурсов — ни на сайте РЖД, ни на сайте компании «Кубань экспресс-пригород» — не удалось найти информацию об удорожании проезда. На вопрос о повышении стоимости не смогли ответить и операторы «горячей линии» (8−800−755−00−00). Лишь в кассах железнодорожного вокзала подтвердили информацию о подорожании поездок на пригородных поездах «Ласточка» с 1 апреля, сообщает «Макс портал».