По требованию прокуратуры в Перми закрыли гостиницу «Атриум»

В Дзержинском районе надзорным органом были обнаружены нарушения в работе гостиницы «Атриум» на Сельской, 7.

В частности, в трехэтажном здании, где находится гостиница, были выявлены грубые нарушения правил пожарной безопасности, а разрешения на ввод в эксплуатацию оно не имело. Предприниматель не собирался устранять замечания.

По этой причине прокурор подал в суд с требованием закрыть гостиницу до устранения нарушений.

Суд удовлетворил требования.