По требованию прокуратуры в Перми закрыли гостиницу «Атриум»
Здание, в котором расположена гостиница, не имело разрешения на ввод в эксплуатацию. Также были нарушения правил пожарной безопасности.
Здание, в котором расположена гостиница, не имело разрешения на ввод в эксплуатацию. Также были нарушения правил пожарной безопасности.
В Дзержинском районе надзорным органом были обнаружены нарушения в работе гостиницы «Атриум» на Сельской, 7.
В частности, в трехэтажном здании, где находится гостиница, были выявлены грубые нарушения правил пожарной безопасности, а разрешения на ввод в эксплуатацию оно не имело. Предприниматель не собирался устранять замечания.
По этой причине прокурор подал в суд с требованием закрыть гостиницу до устранения нарушений.
Суд удовлетворил требования.