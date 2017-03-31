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14:11 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе 1 апреля перед сквером «Волна» пройдет сельхозярмарка

УФА, 31 мар 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. Очередная сельскохозяйственная ярмарка выходного дня состоится в Ленинском районе Уфы 1 апреля.

Приобрести овощи, мёд, мясо, молочную продукцию фермерских хозяйств и личных подворий, а также хлебобулочные и кондитерские изделия можно будет на площадке перед сквером «Волна» по ул. Ахметова.

Ярмарка будет работать с 9 до 16 часов, сообщает администрация города.

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