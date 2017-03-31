В Уфе 1 апреля перед сквером «Волна» пройдет сельхозярмарка
УФА, 31 мар 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. Очередная сельскохозяйственная ярмарка выходного дня состоится в Ленинском районе Уфы 1 апреля.
УФА, 31 мар 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. Очередная сельскохозяйственная ярмарка выходного дня состоится в Ленинском районе Уфы 1 апреля.
Приобрести овощи, мёд, мясо, молочную продукцию фермерских хозяйств и личных подворий, а также хлебобулочные и кондитерские изделия можно будет на площадке перед сквером «Волна» по ул. Ахметова.
Ярмарка будет работать с 9 до 16 часов, сообщает администрация города.