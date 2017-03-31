В Уфе 1 апреля перед сквером «Волна» пройдет сельхозярмарка

Приобрести овощи, мёд, мясо, молочную продукцию фермерских хозяйств и личных подворий, а также хлебобулочные и кондитерские изделия можно будет на площадке перед сквером «Волна» по ул. Ахметова.

Ярмарка будет работать с 9 до 16 часов, сообщает администрация города.