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15:59 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Более 1 млн рублей потратят на торжества для ветеранов Великой Отечественной в Приангарье

Соответствующий аукцион размещен на сайте госзакупок.

1,13 млн рублей направят на праздничные мероприятия ко Дню Победы для ветеранов Великой Отечественной войны в Иркутской области. Средства пойдут на организацию проезда, питания и проживания фронтовиков, а также торжественный обед от имени губернатора, фотосъемку и печать снимков. Соответствующий аукцион опубликован на сайте госзакупок РФ, сообщает ИА IrkutskMedia.

Основные торжества для ветеранов, прибывших из муниципальных образований, пройдут с 3 по 8 мая. Подрядчик организует проезд авиа— и железнодорожным транспортом до места проведения мероприятий и обратно, размещение в гостинице, а также трехразовое питание.

«Также подрядная организация должна организовать официальный прием губернатора Иркутской области для ветеранов Великой Отечественной войны, прибывших из муниципальных образований, фотосъемку мероприятий и печать фотографий», — говорится в сообщении.

Итоги аукциона будут подведены 6 марта.

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