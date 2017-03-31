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14:31 (мск), источник: Sputnik.by

Ткачев: Беларусь крупнейшая перевалочной базой санкционной продукции

МИНСК, 31 мар — Sputnik. Минск воспользовалась преимуществами зоны свободной торговли на территории Евразийского союза, и Беларусь в короткий срок стала крупнейшей перевалочной базой санкционной продукции на территорию России, заявил в пятницу на итоговой коллегии Россельхознадзора глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев.

Источник: Sputnik.by

По его информации, Беларусь заняла более 15% импортного рынка России, тогда как в 2012 году доля такой продукции из республики не превышала 1%.

«Это большой соблазн — в обход ограничений для ряда западных стран ввезти к нам санкционную продукцию», — констатировал глава российского ведомства.

Он проинформировал со ссылкой на данные системы «Аргус-фито» о том, что на территорию России с белорусской стороны поступило около 1 миллиона тонн плодоовощной продукции, из них 60% происхождением самой Белоруссии и 40% из третьих стран. Ткачев отметил, что под видом продукции белорусского происхождения поставлялась санкционная продукция из Евросоюза: яблоки и грибы из Польши, овощи из Голландии, Бельгии, Франции и других европейских стран.

В числе незаконных схем поставок министр назвал ложный транзит, поставку продукции под видом товаров прикрытия, реэкспорт мяса и сыра, поставку продукции с фальсифицированными ветеринарными сертификатами.

Россельхознадзор ранее отмечал, что после введения ответных экономических мер в отношении государств-членов ЕС резко увеличились поставки ранее не импортируемой в РФ подкарантинной продукции из Беларуси. Для решения этой проблемы на участках границы с Беларусью и Казахстаном организована работа более 40 временных контрольных ветеринарных пунктов.

На заседании итоговой коллегии Ткачев поставил задачу перед собравшимися и в дальнейшем пресекать нелегальный импорт в Россию несанкционированной продукции.

По официальным данным, поставки белорусских продуктов на российский рынок с начала 2017 года выросли на 7−8%. При этом Россия в 2016 году ввела ограничения на поставки продукции животного происхождения с ряда предприятий Белоруссии, объясняя это нарушением техрегламентов ЕАЭС, которые на начало этого года касались 20 белорусских компаний. С 6 февраля 2017 года Россельхознадзор ограничил поставки говядины и говяжьих субпродуктов предприятий из Минской области, заподозрив их в реэкспорте с Украины. 24 марта 2017 года стало известно, что Россия запретила ввоз пяти марок белорусского сыра.

Между тем белорусская сторона отвергает претензии в реэкспорте санкционной продукции, а 7 февраля президент страны Александр Лукашенко предложил российской стороне «разобраться» в ситуации, прежде чем вводить ограничительные меры.

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