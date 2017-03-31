Назначен вице-президент «Казахстан темир жолы»
Исполняющим обязанности вице президента КТЖ по финансам стал Жаслан Мадиев.
Исполняющим обязанности вице президента КТЖ по финансам стал Жаслан Мадиев.
Соответствующий приказ 31 марта подписал президент «Казахстан темир жолы» Канат Алпысбаев, передает
Жаслан Мадиев родился в 1983 году. Он окончил Казахский национальный университет им.
По программе «Болашак» прошел обучение в Колумбийском университете. В разные годы работал в Нацбанке РК, «Альянс Банке», «Банке развития Казахстана», ФНБ «Самрук-Казына» и в фонде устойчивого развития «Казына». Последняя должность — советник