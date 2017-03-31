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14:01 (мск), источник: 365info.kz

Назначен вице-президент «Казахстан темир жолы»

Исполняющим обязанности вице президента КТЖ по финансам стал Жаслан Мадиев.

Источник: 365info.kz

Соответствующий приказ 31 марта подписал президент «Казахстан темир жолы» Канат Алпысбаев, передает пресс-служба компании.

Жаслан Мадиев родился в 1983 году. Он окончил Казахский национальный университет им. Аль-Фараби, Школу международных отношений и госуправления в г. Нью-Йорке, Массачусетский технологический институт, бизнес-школу Слоуна.

По программе «Болашак» прошел обучение в Колумбийском университете. В разные годы работал в Нацбанке РК, «Альянс Банке», «Банке развития Казахстана», ФНБ «Самрук-Казына» и в фонде устойчивого развития «Казына». Последняя должность — советник премьер-министра РК.

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