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13:59 (мск), источник: Kazinform

После ЧП с KazSat-2 восстановлено аналоговое вещание телерадиоканалов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Сегодня в 08:22 ч. по времени Астаны была зафиксирована нештатная ситуация с космическим аппаратом «KazSat-2», повлекшая за собой нарушение в распространении телерадиопрограмм на сеть передатчиков аналоговой эфирной сети и областных каналов «Казахстан» в сети спутникового вещания «OTAU TV».

Источник: Kazinform

Со стороны АО «Казтелерадио» проводятся оперативные мероприятия по переводу приема телерадиопрограмм на аналоговую сеть вещания со спутника «KazSat-3», сообщается на сайте МИК РК.

На текущий момент полностью восстановлено аналоговое вещание телерадиоканалов на уровне городов областного значения и большинства районных центров.

В течение ближайших часов будут завершены работы по восстановлению вещания в оставшихся районных центрах. Возобновление вещания областных каналов «Казахстан» в аналоговой эфирной сети на уровне районных центров и сельских округов, а также в спутниковом вещании «OTAU TV» будет произведено после восстановления работоспособности спутника «Kazsat-2».

Меры по восстановлению работоспособности спутника «KazSat-2» принимаются со стороны АО «Республиканский центр космической связи».

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