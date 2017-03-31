Миллиардера Илона Маска пригласили на Петербургский экономический форум
Глава компании SpaceX попал в число претендентов на получение премии «Глобальная энергия».
Глава компании SpaceX попал в число претендентов на получение премии «Глобальная энергия».
Организаторы Петербургского международного экономического форума пригласили миллиардера и основателя компании SpaceX принять участие в ПМЭФ-2017, передает РБК. Об этом накануне рассказал директор «Росконгресса» Александр Стуглев.
Глава компании уточнил, что Маску отправлено официальное приглашение.
30 марта стало известно, что Илон Маск попал в
Петербургский международный экономический форум 2017 года пройдет с 1 по 3 июля.