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15:46 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Миллиардера Илона Маска пригласили на Петербургский экономический форум

Глава компании SpaceX попал в число претендентов на получение премии «Глобальная энергия».

Источник: Reuters

Организаторы Петербургского международного экономического форума пригласили миллиардера и основателя компании SpaceX принять участие в ПМЭФ-2017, передает РБК. Об этом накануне рассказал директор «Росконгресса» Александр Стуглев.

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Глава компании уточнил, что Маску отправлено официальное приглашение.

30 марта стало известно, что Илон Маск попал в шорт-лист кандидатов на получение премии «Глобальная энергия», церемония вручения которой традиционно проходит в рамках ПМЭФ. Миллиардер выдвинут в число претендентов за создание экологически чистого электромобиля и аккумуляторов энергии.

Петербургский международный экономический форум 2017 года пройдет с 1 по 3 июля.

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