В понедельник после часа пик введут одностороннее движение по мосту на ул. Озерова

В апреле-мае подрядчик будет ремонтировать пролётные строения на левой стороне путепровода, а в июне-июле дорожники перейдут на правую часть моста. Движение по мосту будет ограничено до 4 августа.

«Для проведения ремонта полностью перекрывать движение по путепроводу не планируется. Движение будет организовано по одной полосе от улицы Уральской в сторону Горького. В понедельник движение по одной полосе будет закрыто после утреннего часа пик, чтобы калининградцы вовремя успели добраться на работу», — прокомментировал директор МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт» Владимир Свинцов.

После введения одностороннего движения на путепроводе изменится маршрут № 71. Автобусы будут следовать по улицам Горького, Озерова, Гаражной, Советскому проспекту и далее по существующей схеме. В обратном направлении транспорт поедет по прежнему пути.

По итогам конкурса контракт на ремонт поста на улице Озерова получила компания «ТермоПластКомпозит». Эта подрядная организация реконструировала путепроводы на Железнодорожной и аллее Смелых. В результате торгов стоимость обновления моста снизили с 48,4 до 36,3 миллионов рублей.