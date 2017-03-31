Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Иво, Горец, Николя: что стало с актерами любимых мыльных опер
Американский посол ответил на предложение вернуть Аляску России
Путин разрешил отбирать земли для госнужд у частников
10 забавных видео с детьми, ставшими звездами Интернета
43-летняя Юлия Высоцкая вышла в свет в роскошном платье (фото)
США обвинили сотрудников ФСБ во взломе Yahoo Что известно о деле?
10 забавных видео с детьми, ставшими звездами Интернета
Пять звезд, которые были изгоями в школе
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
Мощный взрыв в США: СМИ о подробностях
СБУ о мести за взорванного полковника: Вернем долг
22-летняя девушка с необычной внешностью стала королевой красоты
СМИ: Бывший муж Ольги Бузовой снова женится (фото)
Минус 20 килограммов: Ирина Муравьева сбрасывает вес - СМИ
Зейналова была в отчаянии из-за дочери с аутизмом
Новый «Кразёнок» — пятитонник, похожий на MAN
Худшим шофером Эстонии стала пенсионерка «Субарик»
Фоторепортажи
10Последствия циклона «Дебби»
13Теракт в центре Лондона
9Индуистский Новый год
9В мире зацвела сакура
17:41 (мск), источник: Калининград.Ru

В понедельник после часа пик введут одностороннее движение по мосту на ул. Озерова

В понедельник, 3 апреля, после утреннего часа пик перекроют часть моста на улице Озерова. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе городской администрации.

Источник: Калининград.Ru

В апреле-мае подрядчик будет ремонтировать пролётные строения на левой стороне путепровода, а в июне-июле дорожники перейдут на правую часть моста. Движение по мосту будет ограничено до 4 августа.

«Для проведения ремонта полностью перекрывать движение по путепроводу не планируется. Движение будет организовано по одной полосе от улицы Уральской в сторону Горького. В понедельник движение по одной полосе будет закрыто после утреннего часа пик, чтобы калининградцы вовремя успели добраться на работу», — прокомментировал директор МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт» Владимир Свинцов.

После введения одностороннего движения на путепроводе изменится маршрут № 71. Автобусы будут следовать по улицам Горького, Озерова, Гаражной, Советскому проспекту и далее по существующей схеме. В обратном направлении транспорт поедет по прежнему пути.

По итогам конкурса контракт на ремонт поста на улице Озерова получила компания «ТермоПластКомпозит». Эта подрядная организация реконструировала путепроводы на Железнодорожной и аллее Смелых. В результате торгов стоимость обновления моста снизили с 48,4 до 36,3 миллионов рублей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Инвестор хочет построить в Зеленоградске апартаменты и 30 гостевых домов
Песков: Отношения РФ и США хуже, чем во времена «холодной войны»
Медведев подал декларацию о доходах за 2016 год
ФАС не поддержала идею об ограничении работы гипермаркетов
Евгений Плющенко объявил о завершении карьеры
ФБР опубликовало неизвестные снимки с места теракта 11 сентября
Первым пилотом корабля «Федерация» станет робот Федор
Генпрокуратура требует заблокировать сайты об акции 2 апреля
Спорт
Игуаин против Неаполя, «Барса» без Месси, Эмери бьется за трофей Анонсируем наиболее любопытные матчи ближайших дней в Европе
Авто
Две крайности за миллион. «УАЗ Патриот» и Smart fortwo Мало денег – не выпендривайся и будь как все? А посмотрите, какие кардинально разные машины доступны за миллион рублей. Причем, помимо цены, у них есть еще кое-что общее…
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Пореченков разоблачил «Битву экстрасенсов» Слова бывшего ведущего популярного телешоу в эфире «Нашего радио» возмутили не только участников проекта, но и его коллег
Недвижимость
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Россия перейдет на раздельный сбор мусора
Путин разрешил отбирать земли для госнужд у частников
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
Леди
Какие платья в моде этой весной (фото) Открываем весенне-летний сезон и примеряем платья из новых коллекций
Дети
Жена Гарика Мартиросяна показала видео с повзрослевшей дочкой Жена шоумена, Жанна, выложила в Инстаграм ролик с участием 12-летней Жасмин.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь