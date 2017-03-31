Средние денежные доходы жителя Калининградской области оценили в 20 тысяч рублей

Относительно декабря прошлого года эта величина оказалась ниже на 42%, а января 2016 года — на 6,1%. Интересно, что 87% своих денежных доходов жители региона тратят на покупку товаров и оплату услуг, еще 10,1% — на оплату обязательных платежей и взносов. Кроме того, на покупку валюты уходит 3,3 доходов, а в сбережения отправляются 6,4% доходов.

Превышение денежных расходов над доходами оказалось на уровне 6,8%. Такие данные приводит Калининградстат.

Добавим, что в IV квартале 2016 года величина прожиточного минимума в среднем на душу населения составила 9948 рублей: для трудоспособных граждан — 10680, для пенсионеров — 8183 рубля, а для детей — 9509 рублей.