Подъездные дороги около стадиона «Самара Арена» построят за 220 млн рублей

Согласно опубликованным документам, речь идет о шести дорогах, которые должны связать различные объекты на территории рядом со строящимся стадионом «Самара Арена».

Самая крупная из них — четырехполосный Проезд № 2 протяженностью 800 метров. Его строительство должно начаться уже в мае, начальная максимальная стоимость контракта составляет 106 млн рублей.

Также до конца октября должны быть построены Первая стадионная улица за 38 млн руб., Проезд № 8 (начальная стоимость контракта 37 млн руб.), Проезд № 10 (10 млн руб.), Проезд № 9 (13 млн руб.) и Проезд № 11 (16 млн рублей).