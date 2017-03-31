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16:36 (мск), источник: Volga News

Подъездные дороги около стадиона «Самара Арена» построят за 220 млн рублей

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области ищет подрядчиков, которые займутся строительством внутренних дороги на территории Радиоцентра. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Согласно опубликованным документам, речь идет о шести дорогах, которые должны связать различные объекты на территории рядом со строящимся стадионом «Самара Арена».

Самая крупная из них — четырехполосный Проезд № 2 протяженностью 800 метров. Его строительство должно начаться уже в мае, начальная максимальная стоимость контракта составляет 106 млн рублей.

Также до конца октября должны быть построены Первая стадионная улица за 38 млн руб., Проезд № 8 (начальная стоимость контракта 37 млн руб.), Проезд № 10 (10 млн руб.), Проезд № 9 (13 млн руб.) и Проезд № 11 (16 млн рублей).

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